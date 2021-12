Después de otra pelea entre Lulu y Manuel

En las últimas horas en el Gran Hermano Vip se ha producido un nuevo acalorado enfrentamiento entre la Princesa Lucrezia Selassié y el nadador Manuel Bortuzzo. Para avivar la disputa fue la presencia de Aldo Montano que habría molestado particularmente a Lulu.

Manuel Portozzo Ya no puede soportar la insistencia lulú; Ahora es evidente que el joven de 27 años ha terminado por completo cualquier tipo de relación con la princesa. Selassie Lo que, sin embargo, todavía le convierte en intensas escenas de celos. ¿Qué pasó?

con estas palabras Lucrezia Selassie explotó en Aldo Montano y Manuel Portozzo; lulú Ya no poda soportar la asociacin del espadachn con Manuel De ahí también la gran amistad que se desarrolló entre los dos dentro de una casa. GF Vip6.

Lea también: GF Vip: Manuel confía en Aldo

lulú No acepta ser distraído por algo o alguien, hombre o mujer Borzozo De ella a pesar de que para la nadadora de 27 años, su relación ahora es hermosa y preservada; De hecho, en las últimas horas, la noticia de que hay otra discusión entre los dos después. Lucrecia Prueba un nuevo acercamiento con Manuel Eso agotó y explotó.

Otra escena de celos lulú desde la dirección de Manuel. El nadador de 27 años se acercó, ayer por la mañana, miércoles 1 de diciembre de 2021. Sufi Para darle un beso que irritaría a la princesita Selassie. Manuel Estoy cansado de insistir lulú Queriendo tener una relación exclusiva con él a cualquier precio, volvió a perder los estribos e invitó a la chica a hacerse cargo de sus propios asuntos.

“Sabes que te escribí una carta a propósito. Si sabes que has lastimado a alguien, ¿por qué haces estas cosas? Especialmente en la madrugada. Es decir, la persona se despierta, no es que te pida que hagas quién sabe qué. No es que quiera algo extraño. Parece que me viene naturalmente, ¿no? ”El intento de reconciliación de Lucrezia que, sin embargo, literalmente cayó en oídos sordos.