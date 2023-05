En “Los Mejores Años” tuvo éxitos con Marco Masini y Alicia Marcusi

Después de confirmarse como líder del prime time hace incluso una semana, vuelve “Los mejores años”, el programa de variedades conducido por Carlo Conti, creado por la dirección de Rai Prime Time Entertainment en colaboración con Endemol Shine Italia, emitido el viernes 12 de mayo a las 21.25 en Rai 1, directo de los Estudios de TV “Fabrizio Frizzi”.

Esta semana, Marco Masini comentará y cantará sus canciones más queridas y votadas por los televidentes en el exclusivo “Hit Parade” del programa, mientras que en las entrevistas con “My List” Alessia Marcuzzi será la protagonista que hablará de momentos de ella. vida a través de sus canciones favoritas.

Los invitados internacionales serán 10CC, banda inglesa que es capaz de escalar las listas mundiales con una canción funky como “I’m Not in Love” y, al mismo tiempo, lanzará discos en los años 70 que han entrado en la historia de música rock (“Banda Sonora Original” y “¡Cómo te atreves!” sobre todo); Matt Bianco, con éxitos de los 80 como, especialmente “¿Con quién estás?” y “más de lo que puedo manejar”; Y la estadounidense Anita Ward con el famoso “Ring my bell”, que todavía hoy hace bailar a medio mundo.

Habrá muchos más momentos para escuchar los éxitos de Best Years (italiano e internacional) con la traducción en vivo de los cantantes originales. Las campeonas de danza italiana, Ivana Spagna y Gazebo, también se turnarán en el doble escenario del programa con temas como, respectivamente, “Easy Lady” y “I Love Chopin”. El cantautor Massimo Di Cataldo propondrá su famosa canción, Se ora te ne vai. collage de otros invitados (“Me estás robando el alma”); Stefano Sani (“Lisa”); Riccardo Azzurri (“Para amarte”); Rosanna Fratello (“Soy una mujer, no una santa”) y Alberto Camerini que cantará “Rock and Roll Robot” y finalmente Sandro Giacobbe (“Los ojos de tu madre” está entre sus canciones); Mientras que Gianmarco Carroccia interpreta grandes éxitos del repertorio de Lucio Battisti.

Los comentaristas en ese momento serán los comediantes Andrea Pucci y Barbara Fauria. Las actuaciones musicales estarán acompañadas por una orquesta en vivo dirigida por el maestro Pinocio Pirazzoli y coreografía de Fabrizio Mennini, con vestuario de Simonetta Innocenti para recrear los ambientes de las diferentes décadas.

Gracias a las redes sociales, los televidentes participarán activamente en el transcurso de la transmisión: con “Noi che”, mensajes cortos que contienen los mejores recuerdos de sus años; con las preferencias de la carta de invitados musicales; Finalmente, enviando materiales, escritos, fotos y videos relacionados con su pasado para compartir con todos, mientras que Flora Canto actúa como enlace entre el mundo ‘social’ y el programa leyendo y comentando mensajes en vivo de la audiencia.

‘Los Mejores Años’, basado en el formato creado por Endemol Shine Italy Spa y Prime Time Rai Entertainment y distribuido por Banijay Group, es un programa creado por Carlo Conti, Emanuele Giovannini, Leopoldo Ciano, Ivana Sabatini, Mario D’Amico, Walter Santillo, Stefania De Finis y en colaboración con Fiammetta Profili. Los combos son de Riccardo Boccini, luces de Mario Catapano. Eleonora Ianelli, Productora Ejecutiva de Rai. La dirección la firma Maurizio Bagnosat.