Eventos del sábado 13 y domingo 14 de mayo de 2023

Un fin de semana a mediados de mayo, clima incierto, la primavera haciéndose deseable pero no desmoralizando a Roma. La capital, de hecho, tiene programadas muchas citas para el fin de semana, dedicadas a la cultura, el ocio y las compras. El sábado 13 y el domingo 14 de mayo, que es el Día de la Madre, por cierto, Roma ofrece un programa repleto de eventos para que todos puedan participar.

La principal iniciativa del fin de semana es la Noche de los Museos 2023, la apertura extraordinaria de espacios culturales de la capital, de 20.00 a 02.00 horas, con un coste simbólico de 1 euro. Espacio también para los platos típicos de la cocina rumana que se convierten en protagonistas de fiestas enteras y, de nuevo, mercados de antigüedades y hippies, conciertos, comida callejera, cómics y mucho más.

Si aún no sabes qué hacer este fin de semana, aquí tienes 11 eventos imperdibles en Roma el sábado 13 y el domingo 14 de mayo:

Noche de los Museos

La Noche de los Museos es un evento que se celebra de forma simultánea en toda Europa desde 2005. Con una entrada simbólica de 1 euro (salvo que se indique lo contrario) es posible visitar los centros culturales más bellos de la ciudad en horarios poco habituales. Por eso, la capital se prepara para recibir la nueva edición de la Noche de los Museos 2023, que contará con la apertura de 80 espacios con 60 exposiciones y un calendario de unos 130 espectáculos, además de visitas guiadas y actividades educativas para todas las edades. Desde museos cívicos hasta museos estatales, pasando por universidades y academias. El Senado de la República, la Cámara de Diputados, el Ministerio de Defensa y muchos otros lugares culturales también se pueden visitar en Roma. El evento será inaugurado por la Brigada de la Policía Municipal Metropolitana de Roma, en la Piazza del Campidoglio a las 19:30 horas. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

eventos del dia de la madre

El domingo 14 de mayo también es el Día de la Madre, y Roma está planeando una serie de eventos para celebrar a todas las madres rumanas de una manera especial. “Mamás de cine” llega a Cinecittà World, “Viva la mamma” al Castillo de Santa Severa. En MagicLand las mamás entran gratis, en Fantastic World of the Fantastic se convierten en “las más bellas del mundo”. También espacio para compras y manualidades para hacer un regalo especial. [LEGGI QUI TUTTI GLI EVENTI IN PROGRAMMA PER LA FESTA DELLA MAMMA A ROMA]

Festival Carbonara y Amatriciana

¿Amatriciana o Carbonara? ¿Cuál de los siguientes primeros platos rumanos prefiere? Puedes decidirte o confirmar este fin de semana en Eataly. En el tercer piso del gran mercado en Piazzale XII Ottobre 1492, desde el viernes 12 hasta el domingo 14, puedes degustar diferentes versiones de famosas recetas romanas. En Ercoli 1928 puede degustar Maccheroncini all’amatriciana fresca y Mezze Maniche rigate alla carbonara fresca; De Flavio Al Velavevodetto, los atemporales rigatoni alla carbonara; Pastificio Secondi servirá raviolis rellenos de queso ricotta con salsa amatriciana y pecorino balmarque rellenos de queso y huevos con tocino crocante. También habrá una clase de cocina rumana. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

mercado de la vendimia

El Vintage Market regresa a Ex Deposito Atac en Piazza Ragusa los días 13 y 14 de mayo para el último evento imperdible de la temporada. Habrá 200 expositores de toda Italia, 6 mil metros cuadrados (compartidos con el mercado de agricultores) y la variedad habitual de expositores: artesanos, artistas, pintores, vintage, hecho a mano, decoración del hogar, diseño, estilistas, vinilos, libros y ropa. , juguetes y libros para niños, cosmética orgánica, plantas y flores, re Rotar, coleccionar. Luego, muchas actividades especiales que incluyen juegos de video Corner Arcade, grupos de fotografía, talleres para niños, música en vivo y una gran área para comidas y bebidas. Para decorar cada momento en el Vintage Market habrá presentaciones en vivo de hechos musicales emergentes organizados por Indiepanchine. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

¡ARF! Festival 2023, Festival del Cómic de Roma

¡En RomaToday, hemos presentado el cartel de la edición 2023 de ARF! Y ahora aquí estamos: la manifestación comienza en la capital del 12 al 14 de mayo, en Mattatio en Roma. Serán tres días dedicados a cuentos, pancartas, bocetos e inmersión total en cómics en el centro de Testaccio, zona símbolo de fermentación creativa en la capital. Desde ARFist Alley para entrevistar a decenas de estrellas de la comedia internacional (Pepe Larraz, Otto Schmidt, il Collettivo Moleste, Werther Dell’Edera, Rita Petruccioli, por nombrar algunos), hasta Job ARF! , un lugar de encuentro entre editoriales y aspirantes a profesionales; de arf! Kids, un espacio para talleres creativos de alta calidad, encuentros de libros y lecturas, bajo la supervisión de los mejores talentos editoriales infantiles de la escena italiana en Self ARF! Dedicado íntegramente a la publicación independiente. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

mercado hippie

Los días 13 y 14 de mayo vuelve el Hippie Market a Appia Joy Park. Un evento pensado para que toda la familia respire el ambiente de otros tiempos en un apasionante pueblo repleto de máquinas henificadoras durante dos días de diversión y relax. Un mercadillo con alma gitana, donde hay para todos los gustos y todas las edades, donde conocer y enamorarse de la colorida Caravana Hippie formada por artesanos, diseñadores, diseñadores en ciernes, chefs callejeros, cultivadores, músicos y puericultura. trabajadores que entretendrán a los niños con talleres creativos y actividades lúdicas. También habrá 5 food trucks. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Vendedores ambulantes en Forte dei Marmi en Talenti

I Ambulanti di Forte dei Marmi regresa a Roma, debido a la gran demanda, con lo mejor de la artesanía italiana y las últimas tendencias de la moda. Las ya legendarias “boutiques abiertas” del consorcio original se podrán disfrutar el sábado 13 de mayo a través de Dario Nicodemie, en la región de Talente (III MUNICIPIO). Como es habitual, será un auténtico espectáculo de puestos, colores y público, que recreará el ambiente mágico del Mercado Forte. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Comida callejera europea

Un recorrido codicioso está a punto de llegar a Eur Park, justo al lado del lago. Del viernes 12 al domingo 14 de mayo, veinticinco chefs callejeros de Viale Oceania crearán el mayor restaurante bajo las estrellas de Roma. Un torbellino de colores, fragancias, luces y muchas delicias más para comer. Una brigada cuidadosamente seleccionada de chefs callejeros saldrá al campo en la sala de estar más elegante de la capital para luchar entre sartenes y estufas para producir el mejor, más sabroso y atractivo plato. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Festival de la cocina rumana

Sábado 13 y domingo 14 de mayo, vuelve la “Segunda Edición” del Festival de la Cocina Rumana. Una cita para todos los gourmets y amantes de la cocina tradicional rumana, la verdadera que consiste en platos pobres pero ricos en sabor y originalidad, ricos en la calidad de los productos del campo rumano, para mejorar la cadena de suministro de kilómetro cero y la brevedad de la cadena de suministro. La cita es en Agripark, en Via Castel di Leva, para una escapada de fin de semana con recetas tradicionales rodeadas de vegetación. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Ruff en “Mi recorrido por el hogar”

A raíz del nuevo éxito del single “Cherie” revivido en el verano de 2022, Raf anuncia un concierto en el Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Un regreso en vivo le espera al artista para reencontrarse con su público una vez más, ya que el cantante recibirá a su público, en el Salón Santa Cecilia, el 14 de mayo a las 21 horas. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Familias en Camper en Magic Land

Los días 13 y 14 de mayo será un fin de semana especial para todos los amantes de las autocaravanas en Italia: tendrá lugar en el parque de atracciones MagicLand la segunda edición de “Famiglie in Camper”, un evento dedicado a las familias y amantes de los viajes sobre ruedas organizado nuevamente en colaboración con “Lazio en Camper” y “Piccoli Amici en Camper”. Será la oportunidad perfecta para vivir todas las novedades de 2023 en la capital del entretenimiento por excelencia: desde Dungeons, el terrorífico viaje ambientado en una prisión medieval para los más valientes, hasta el Castillo de Cagliostro, una de las atracciones históricas del parque que ha ha sido completamente renovado, incluyendo efectos especiales y murales inspirados en el arte de Escher. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Mercado Eco & Chic en San Lorenzo

El domingo 14 de mayo vuelve el Eco & Chic Market a San Lorenzo, un mercado con entrada gratuita ubicado en la Piazza dell’Immacolata, frente a la imponente iglesia del barrio. Una tentadora oportunidad para encontrar regalos originales y artesanales de “última hora” a precios justos. joyas de diversos metales, cobre, bronce e incluso plata, realizadas con la técnica de la cera perdida; joyas realizadas con diversos materiales como tela, resina pura, madera, cerámica, botones o artículos reciclados; porcelana artística, “gemas” antiguas para ropa y complementos; plantas y mucho más. [TUTTE LE INFORMAZIONI]