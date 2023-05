Elisabetta Gregoracci, la cantidad de mantenimiento de Briatore revelada: Aguanta bien, te dará vueltas la cabeza

¿Tienes idea de cuánto mantenimiento necesita Elisabetta Gregoraci del ex Flavio Briatore? Una cantidad asombrosa.

uno en el medio Elisabetta Gregoracci y Flavio Briatore Fue una historia de amor en la que nadie creía al principio, pero que, a pesar de los pronósticos desfavorables y de los treinta años de diferencia, duró 12 años.

La corista calabresa y el empresario se conocieron en 2005, pero recién al año siguiente salieron y empezaron a salir a la intemperie, intrigando a la prensa que no hacía más que seguirlos y hablar de ellos.

en 2008 Boda, Y después de dos años Nació Nathan Falcoque no es el único hijo del empresario que ya tiene helen bochovenÉl dijo lenny, Concebí con ex pareja, top model Heidi Klum. Además, este es su segundo matrimonio, luego del matrimonio que duró de 1983 a 1987 con la ex modelo y empresaria. marcy clobaum.

Desafortunadamente, en 2017, llegó un divorcio a la pareja, luego de lo cual vino un hermoso divorcio. Isabel Explicó que fue por culpa de su marido. Condonar también; Además, su comportamiento serio la empujó a tomar la decisión de cerrar.

Motivos de divorcio y relación hoy.

Elisabetta Gregoracchi durante su participación en Gran Hermano VIP 5 En 2020, se permite adentrarse en algunos secretos sobre su pasado. Aquí es donde explicó: “Pasó algo que me hizo sentir mal: Mi mamá murió el día del funeral SalióDéjame en paz. Tenía que ir a la discoteca. No lo perdoné ese día”. la madre de la corista melina francavilladesapareció el 29 de junio de 2011. Desde entonces ha sucedido algo inevitable en la pareja, hasta el desenlace que conocemos.

Sin embargo, las relaciones entre los ex cónyuges se mantuvieron excelente, como admitió la mujer Corriere della Sera: “Muchos me preguntan cómo lo hicimos. Inmediatamente buscamos el equilibrio pensando en nuestro hijo. A veces es difícil: yo cedo un poco, él cede un poco, no todo es perfecto y obviamente estamos discutiendo. Pero en general puedo di que sí logramos establecer gran relacion“.

¿Cuánto mantenimiento lleva Elisabetta Gregoraci?

Muchos se preguntan cuánto mantenimiento eso Elisabetta Gregoracchi toma del ex marido Flavio Briatore. No sabemos si hubo acuerdos prenupciales, pero de momento la mensualidad de manutención asciende a 8.000 euros, más gastos adicionales.

Además, la mujer también se queda con las acciones de algunos de los inmuebles del exmarido, como la famosa casa multimillonario Isabel Luego vive con su hijo. nathan falco En Montecarlo, en un piso enorme de más de 400 metros cuadrados, que paga el exmarido.