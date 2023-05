Le digo a Corriere: Michela Murgia preferiría ser odiada que compadecida

Queridos lectoresY

Muchos de ustedes escribieron para comentar sobre la entrevista con Michela Murgia. Alguien afirma, pisándole los talones al profesor Burioni, que su enfermedad aún puede retroceder. Alguien me envió un relato detallado de la curación milagrosa en Lourdes. Muchos me piden noticias sobre cómo fue el diálogo: ciertamente no fue fácil, por momentos nos emocionamos; Pero siempre me molestaba leer cómo y cuándo se hacían las entrevistas, y le quitaba espacio a las palabras del entrevistado, las únicas palabras que importaban. La mayoría de los lectores admiran la severidad seca con la que Michela Murgia dio la noticia. Alguien que no le perdone que critique a Giorgia Meloni, a lo que creo que respondió con eficacia. Como comentó Guia Soncini, lo mejor que se puede hacer por alguien que se está muriendo es seguir tratándolo como si estuviera vivo. Michela no quiere ser compadecida. No descartó la posibilidad de ser odiada o amada. Mujer fuerte, tiene la firmeza y la dulzura de Cerdeña. Si hubiera vivido en Dakota hace dos siglos, habría sido una jefa militante, una de esas que preferirían cabalgar contra el Séptimo de Caballería que encerrarse en las reservas. Su libro, Three Bowls, solo sale los martes, pero lleva una semana siendo el más solicitado en Amazon. Un libro importante que permanecerá. No hay nada ostentoso en la elección del autor. Toda la literatura. y política En nuestro tiempo, la enfermedad a menudo se disfraza de vergüenza. La muerte fue expulsada y escondida. Ya no era una muerte general como antes; Cuando una persona famosa desaparece, apenas hay indicios de una enfermedad larga o una enfermedad corta. Pero es más difícil después de Covid. Porque la muerte ha entrado en la vida y ya no podemos seguir negándola.