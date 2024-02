“Fiorello se ha convertido en un átomo” – Libero Quotidiano

el Festival de San Remo Mantiene su influencia en las conversaciones políticas a pesar de que el domingo se cerró el telón en el Teatro Ariston. Y también para siempre es cartabianca (Rete 4) Lo hablamos con el invitado habitual. Mauro Corona Quien no dejó de hablar su palabra en sus caminos. a la casera Bianca Berlinger ¿Quién le preguntó qué pensaba de la canción ganadora? La canción Angelina Mango – La escritora montañesa respondió que no le gustaba. “Me gustaba un chico rubio con el pelo corto”, intentó explicar Corona y finalmente confesó: “no recuerdo el nombre“.

Otro tema tratado en la transmisión es el tema.“Una broma vergonzosa.” a John Travolta con Fiorello Y Amadeo. “Parece fuera de lugar, Pobre cosa“Bajo las garras de Fiorello”, dijo Mauro Corona, explicando, “Fiorello es alguien que se atreve, y por eso lo amo. Fiorello se atreve porque convierte a Travolto en este pequeño personaje”. “Le hicieron bailar el qui-qua…”, apunta el escritor, admitiendo que en esta septuagésima cuarta edición del festival “entendí cómo Los mitos comienzan a desmoronarse“.

Explica: “John Travolta, que era el sueño de las niñas, de las mujeres y de todo el planeta, bailar con él. Un par de zapatos de lutoYa no es ni una sombra de lo que era”. Pero luego añade: “Ha conservado algo que nunca envejece: los ojos. Recibió dos miradas derretidas.” En cuanto a Russell Croweque llamas coronaluchador retirado“,” Me compadecí de él estómagoPero cantaba y tocaba bien”. Sin embargo, el escritor montañés admite al final de su discurso: “Me encantó ver a mis leyendas” en San Remo.