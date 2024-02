Ghali finaliza en Haaretz: “En Italia es un adelanto de lo que podría pasar en Suecia en el Festival de Eurovisión”.

Ghali, tras la polémica desatada por su discurso en el escenario del Festival de San Remo, acabó en el periódico israelí Haaretz. “Aunque se especula que el Festival de la Canción de Eurovisión de este año en Suecia podría convertirse en un espectáculo antiisraelí, los recientes acontecimientos en Italia ofrecen un adelanto de lo que podría suceder en el evento musical televisado más grande de Europa”, escribió el periódico. “La polémica – según el periódico – creció lentamente. En la primera noche del festival el martes pasado, Ghali (cuyo nombre completo es Ghali Amdouni) interpretó su última canción, “Casa Mia”, que incluía la letra: “Dibujando fronteras con líneas imaginarias / Bombardeando hospitales por un pedazo de tierra o un pedazo de tierra.” Pan”. Estas palabras, que no incluían una referencia explícita a Israel o Gaza, no llamaron inmediatamente la atención, pero al día siguiente el jefe de la comunidad judía de Milán, Walker Megnaghi, emitió un comunicado atacándolas como “propaganda antiisraelí”. .”

Ghali inicialmente respondió con una declaración señalando que la canción no fue escrita específicamente sobre Gaza, pero que no le importaba la asociación. Dijo que la canción fue escrita antes del 7 de octubre, pero al menos “arroja luz sobre lo que la gente finge no ver”. Según Haaretz, el artista “a menudo expresó opiniones pro-palestinas y anti-Israel, incluso después de la masacre de Hamas el 7 de octubre”. El periódico lo reconstruye todo, desde el genocidio anunciado en el Teatro Ariston hasta el salón de Dominica con Mara Vener. “La controversia también plantea la cuestión de si las declaraciones de la comunidad judía, y del campo proisraelí en general, pueden tener la consecuencia no deseada de amplificar las opiniones antiisraelíes”, comenta Haaretz.

