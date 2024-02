“No censuro a nadie. Ghali es libre de hablar. He llorado mucho estos días. Invitaré a Dargen D'Amico” – Corriere.it

a Aldo Cazzolo

Entrevista exclusiva con la locutora Mara Venier tras la polémica por lo ocurrido en Domenica In, el día después de la final de San Remo: “Soy la locutora RAI. Si el director general de Rai me pidiera que leyera un comunicado, lo haría. Tenemos derecho a recordar el 7 de octubre y a las víctimas de Gaza”.

Mara Venere, ¿cómo estás?



“Mal. Sufro mucho, porque nunca en mi vida he censurado a nadie, y nunca me han acusado de censura”.

Dargin interrumpió a D'Amico mientras hablaba de inmigrantes.



“Por qué Llegamos tarde, muchos artistas aún tienen que cantar y cuatro de ellos no pudieron hacerloDe hecho, me llamarán el domingo. Imagínense si tuviera miedo de abordar el tema de los inmigrantes. He hecho esto muchas veces. “Y ahora he invitado a Dargen D'Amico a transmitir el próximo domingo y espero que venga”.

entonces Leí una declaración de Roberto Sergio.en el que se menciona la agresión contra Israel el 7 de octubre, pero no las víctimas civiles en Gaza, y añade: “Todos estamos de acuerdo”..

“Mira, soy locutor de la rai. Si el CEO de Rai me pidiera que Leer el comunicado de prensa, Yo hago eso. En cuanto al contenido, ¿quizás haya quienes no estén de acuerdo con la condena de la masacre del 7 de octubre? Por supuesto, también es necesario recordar a las víctimas inocentes en Gaza”.

Pero ¿qué opinas sobre este tema?



“Mira, en Roma vivo en el barrio judío. Conozco y estoy cerca de muchas personas de la comunidad judía. Mi primer papel como actriz fue el de Vanda, una mujer judía que se suicidó tras las leyes racistas, en la película con Alida Valli. diario italiano…” READ Roma, maxi casa Raffaella Carrà en venta

¿Sí, Qué piensas?



“Lloro por las madres de Gaza que perdieron a sus hijos y lloro por las mujeres judías que fueron violadas y tomadas como rehenes. Lloro por todas las víctimas civiles. Y si hay una persona que siempre ha sido sensible al tema de la violencia contra las mujeres y siempre le ha dado espacio, soy yo. Me gustaría que liberaran a los rehenes. Me gustaría que cesaran los bombardeos contra civiles y que se alcanzara una solución política. Me reconozco en las palabras del Papa Francisco y en sus llamamientos a la paz.

La cuestión no es sólo sobre la guerra en Gaza, sino también sobre si los artistas pueden hablar de ella en el contexto más popular de la televisión italiana: el Teatro Ariston, donde se retransmitió un festival con una cuota del 70%. Ella misma logró el 40% el domingo.

“Por supuesto que los artistas deberían tener la libertad de expresarse. Pero incluso lo que dicen se puede debatir. Todas las opiniones deben estar representadas. El domingo, Ghali pudo hablar con total libertad en mi casa, respondió a las críticas del embajador israelí y terminó su discurso sin que nadie lo interrumpiera.



Pero en un arrebato, silenció a los periodistas: No me avergüencen…



“No silencié a nadie. La vergüenza no fue por la calidad de las preguntas, sino por los ritmos, el tiempo que pasó, los artistas que estaban ahí y les tocó cantar…”

¿seguridad?



“Seguro. Mi malestar era con el tiempo, no con las preguntas. Claramente, la cuestión de la inmigración requiere una larga reflexión, una respuesta compleja, que no se puede resolver en treinta segundos. Los periodistas siempre han sido bienvenidos en mis programas de radio, y siempre han sido bienvenidos”. He tenido la libertad de hacer las preguntas que “lo consideren más oportuno”. Esto también ocurrió el domingo pasado: le preguntaron a Ghali sobre Gaza y a D'Argen D'Amico sobre los inmigrantes. Había un programa que completar, treinta cantantes que escuchar. Repito: lamento interrumpir a D'Argen, lo espero el domingo en mi casa. READ Películas y programas de hoy, jueves 18 de enero.

República lo define como “Melón Vestal”.



“He llorado mucho estos días, pero esta definición realmente me hace sonreír. Si llevo treinta años en televisión es porque nunca he abrazado un partido político. Me dirijo a todo el público, independientemente de las ideas políticas de cada uno, y los respeto a todos. Como mujer, estoy feliz de tener una Primera Ministra. Pero seguiré escuchando todas las voces”.

¿No hay un clima de cumplimiento y censura en la televisión pública?

“No lo noto. Y luego, repito, nada me es más ajeno a mí y a mi vida que la censura. He escuchado muchos temas, muchas batallas civiles, empezando por los derechos de las mujeres. De niña, con Gabriella Ferri, ocupamos el antiguo tribunal de primera instancia en el centro de Roma, precisamente para tener un lugar donde las mujeres pudiéramos reunirnos… Acepto las críticas, nadie es perfecto, todas podemos cometer errores; Pero la censura realmente no lo es”.

