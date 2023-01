Mediaset, revelación sobre el luto en estas horas: Solo tenía 43 | una verdadera desgracia

Un famoso del grupo Mediaset lucha contra la muerte súbita. de quien hablamos y que paso

cuándo La muerte golpea de repente Es un verdadero drama, especialmente cuando eres tan joven. En Mediaset Studios lamentamos la pérdida de alguien tan joven, de tan solo 43 años.

La desaparición golpeó su tragedia. ¿De quién estamos hablando? Vamos y descubramos juntos.

Lágrimas de luto en Mediaset

Los invitados a menudo lloran en los estudios de televisión, hablando de sus obras y de sus vidas. Dolores, penas y lutos que muchas veces provocan sentimientos incluso en los anfitriones. De hecho, no es raro, durante una entrevista particularmente conmovedora, encontrar al mismo director que se permite ir a Lágrimas de pasión.

¿Qué es lo que sucedió durante la historia de los simpatizantes? Día de San Valentín Persiael anfitrión un muy cierto, esa belleza conmovida Silvia Tovanen. Valentina narró su drama f Perdió que aún hoy le causa mucho sufrimiento, el sufrimiento de su pareja excluye, Ocurrió prematuramente en 2004 cuando tenía apenas 43 años.

Se suponía que los dos se iban a casar, y Valentina el reclama: “El amor definitivo no es un amor intermitente, dura para siempre. Cambias tu punto de vista”. Él añade “Sigo hablando con él, le envío mis oraciones y espero que siempre esté orgulloso de mí. tu mamá Él puede estar, y estará, orgulloso de ti. Es amor de todos modos”.

El cariño de Silvia Tovanen

Esta última afirmación conmovió a la casera, Silvia TovanenQuién no pudo contener las lágrimas al recordar pérdida de la madre Ocurrió hace unos dos años. Luego, el cómic la anima a: “Disculpe si me disculpo, pero yo los alcanzo mucho con mis hijos, los sábados y domingos siempre estamos en contacto y eso es genial. No te avergüences de esas lágrimas porque Las lágrimas son parte del amor.. A menudo lloro, porque llorar es una entrega de amor y no se la dedico sólo a Salvo. Purifica el alma y es más agradable sonreír después”.

El locutor, llorando, asiente y lucha entre lágrimas por poder reanudar el programa. Perder a una madre es un dolor insuperable, y desde hace tiempo una pareja Pierre Silvio Berlusconi el dijo Ocurriendo todos los días: “Es un dolor terrible, todavía no puedo creer que no exista, cuando pienso que nunca más la volveré a ver, parece imposible. Fue muy difícil para mí. extrañándolo”.