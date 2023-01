Charlotte Casiraghi está embarazada. “Embarazo no deseado en el Palazzo”

Charlotte Casiraghi está embarazada de su tercer hijo Y el cordero no habría sido bien recibido por el Palazzo. Pero no es Charlene de Mónaco quien amarga la dulce anticipación, para explotar el juego de palabras. Parece que la abuela del futuro es la que se opuso a él, Carolina Mónaco.

Charlotte Casiraghi y Dimitri Rassam esperan su segundo hijo

Solo falta el anuncio oficial, pero ahora es casi seguro que así sea. Charlotte Casiraghi espera su tercer hijo. De hecho, sí es madre de Raphael Elmaleh, fruto de una relación anterior con el actor Gad Elmaleh, y de Thazar Rassam, nacida del amor de su marido Dimitri que volverá a ser así padre (también será su tercer hijo, porque es el padre de Daria de su ex pareja). Según la revista, vozCharlotte, quien fue la primera en dar la noticia del embarazo, hizo que su madre, Carolina de Mónaco, y el resto de la familia Grimaldi anunciaran las dulces expectativas durante una fiesta de Nochevieja.

Aunque muchos han especulado que este embarazo puede no ser bienvenido Charlene MónacoComo parecía que la princesa y su esposo, Alberto, querían otro hijo, la reacción de Carolina sorprendió a todos.

Por supuesto, no hay evidencia de que las cosas sucedieran realmente de esa manera. Pero a partir de algunas declaraciones recientes de Charlotte Casiraghi sobre su madre, se creía que Carolina no estaba tan emocionada con la llegada de su nuevo sobrino o sobrina como esperaban sus padres.

Charlotte Casiraghi está embarazada y Carolina de Mónaco no está embarazada

justo antes de navidad Carlota Casiraghi Concedió una entrevista a la prestigiosa revista Pueblo y pais. Entre las muchas cosas de las que habló, Contó sobre su relación con su madre, Caroline Monacoy seleccionarlo “compuesto”. “No necesariamente quiero revelar todo lo que sucede entre nosotros, pero siempre es sentimientos encontrados. “Siento que incluso cuando tienes hijos, todavía luchas por tener tu propio espacio”, dijo Charlotte.

El hecho de que contara las dificultades con su madre y tener hijos aburrió a la revista aquí Para concluir que entre Charlotte y Carolina no todo es rosa y floral y que también y sobre todo por el nuevo embarazo de Casiraghi. Según una fuente, la dulce expectativa no fue bien recibida por quienes la rodeaban. “Muchas personas Realmente no entienden por qué decidieron tener otro bebé. Cuando está claro que no todo anda bien entre ellos”, dijo el insider, en referencia a los problemas entre Charlotte y Dimitri sobre los cuales circulan varios rumores desde hace un tiempo.Entre los que no se emocionarán con este nuevo bebé estará Carolina .

Charlotte Casiraghi embarazada Reacción de Dimitri Rassam

Quien ponga todas sus esperanzas en este embarazo es el padre del futuro dimitri es pintor Que presencia el Año de la Redención en 2023. El productor está ocupado con la serie Los tres mosqueteros con Vincent Cassel. El negocio ha sufrido muchas interrupciones por la pandemia y ahora espera ser un éxito.

Si espera mucho desde un punto de vista profesional, no menos que de la vida privada. En contraste con el mal humor de su suegra, Dimitri parece emocionado por tener otro hijo y este embarazo es la evidencia del fin de la crisis con su esposa, Charlotte. Una fuente dijo que la pareja espera que sea una niña. “Charlotte siempre ha querido ser como su madre y tener una gran familia. Después del nacimiento de dos hijos, Ahora sueña que ella es una niña…”.