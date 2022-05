Federica Arvarano: “El número de Felipe no…”

La bella Federica Arsano, la ex prometida de Matteo Ranieri está de vuelta en las redes sociales para publicar un mensaje que no todos entendieron de inmediato. ¿Quién es el contenido objetivo? Muchos sospechan que se trata de otro hallazgo de la ex tronista para hombres y mujeres.

De ser así, la saga de las preguntas y respuestas más populares de la época pasada continúa y no parece querer llegar a una conclusión. ¿Pero qué pasó?

Matteo Ranieri y Federica Arversano en los últimos días han estado en el centro de nuestros rumores domésticos. Los dos, aunque estaban muy separados, generaron una pregunta y una respuesta que atrajo la atención del público.

De hecho, los fanáticos de ambos han estado esperando poder leer las entrevistas publicadas por uno del otro y así entender cómo fueron las cosas entre ellos después del casting. Matteo decidió seguir su corazón y nombró a Valeria, con gran pesar por Federica.

Posteriormente, ambos se despidieron, alegando posiciones que no fueron apreciadas tanto por el ex tronista como por los ex pretendientes. Mateo dijo recientemente:

“Recuerdo una publicación donde indicaba que la razón por la que no la elegirían serían mis padres, en cambio las cosas malas siempre decían que era una niña buena”. Luego de eso, Matteo comentó las últimas declaraciones de Federica con respecto a Ricciardo. “Leo en la revista que sale con Ricardo, me doy cuenta que Ida lo ama, tal vez más que eso. Cada vez más convencidos de tomar la decisión correcta“. Este es solo un pequeño clip de la larga entrevista concedida por Mathieu, pero su decepción es palpable. READ Todos los detalles sobre los críticos y competidores Hace unas horas, la bella Federica posteó en las redes sociales, publicando Insta Stories cuyo contenido para muchos está dirigido específicamente a Matteo. ¿Continuará la saga?

