«Pare o no suscríbase» – Corriere.it

De Editar registros

Tras las denuncias de ex trabajadoras del hogar, entre ellas una criada filipina que fue obligada a participar en un ballet en Tiktok, Internet ha pedido que se detenga la serie “Mucho Más” dedicada a la vida del influyente empresario polaco. El popular hashtag #vacchiout

La reacción de los usuarios tras las quejas por algunos colaboradores locales de la influencer. Quien habló de explotación, duras rachas sin descanso, acoso, insultos. Ni hablar de los dioses. El ballet, uno de los activos empresariales de Vacchien el centro de la denuncia, en particular, de una ex sirvienta filipina, Laluna Maricris Pantogón de 44 años quien dijo que también fue abusada por no estar al día en el cine. Se quejó de los turnos de trabajo muy agotadores: pero “hubo un paro y tuve que trabajar”.

En las actuaciones también hay un clip de audio en el que el propio FachiDe formas variopintas, se queja de sus ayudantes, que, según él, no siempre son del todo efectivos, tanto que amenaza con una multa de “100 euros” por cada olvido.. Pero en la casa de Vacchi hay quienes afirman que no es tan malo.

En el video, Siazzu es el primero por la izquierda, el vocero y el más feroz.: «Le metimos la cara sin el conocimiento del médico, porque algunos escribieron que tenemos Síndrome de Estocolmo, esto no es cierto. Tengo 40 años y este es el primer lugar que me contratan por tiempo indefinido. Nunca he visto volar botellas y cosas, y nunca he recibido una multa por perforarme los calcetines”. Sea como fuere, la ola de descontento en la Red está atacando a «Mucho Más».