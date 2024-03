Kate Middleton tras anunciar que tenía cáncer: el mensaje del rey Carlos y la foto más íntima de su hermano James

El mundo entero se está uniendo en torno a Kate Middleton. Tras anunciar el diagnóstico que nadie quería escuchar, la Princesa de Gales recibió Mensajes de soporte De todas partes del planeta. Desde el Primer Ministro británico, hasta las estrellas de Hollywood, pasando por los sujetos y fans que inundaron las redes sociales con mensajes para hacer sentir a la esposa de William que todos estamos con ella. “Me sometí a una cirugía abdominal importante en Londres en enero, y en ese momento se pensaba que mi condición no era cancerosa. La cirugía fue exitosa. Sin embargo, las pruebas realizadas después de la operación confirmaron que no era cancerosa. cáncer. Entonces mi equipo médico me recomendó realizar un curso. Quimioterapia preventiva “Ahora estoy al comienzo del tratamiento”, dijo la princesa.

Carta del rey Carlos

La primera persona que rompió el silencio, tras filmar el vídeo en un banco de Windsor, fue… rey carlos, que también está siendo tratado por un cáncer no especificado. “Estoy muy orgulloso de Catherine por tener el coraje de revelar su enfermedad. el tiene todo mi apoyo», afirmó el rey, que en las últimas semanas ha reducido sus compromisos oficiales. Y de nuevo: “Después del tiempo que estuvieron juntos en el hospital, él ha estado en estrecho contacto con su querida nuera durante las últimas semanas. Ambos continuarán ofreciendo su amor y apoyo a toda la familia durante este momento difícil”. El rey Carlos también fue operado en una clínica de Londres, unos días después de que la Princesa de Gales fuera operada. También, según anuncios oficiales, descubrió cáncer durante otra cirugía programada.

La foto más bella de James Middleton.

Pero la carta más personal la escribió él. James Middleton, el hermano menor de KateEn Instagram comparten fotos juntos cuando eran niños. “A lo largo de los años hemos escalado muchas montañas juntos. “También escalaremos esta montaña contigo”.Escribió, optando por apoyar a su hermana, de quien era muy cercano y que siempre había sido muy cercana a él durante los años más oscuros de la Depresión, incluso públicamente. señal fuerte, Muy informal, distanciándose de la comunicación real del pasado.

Memorándum de Harry y Meghan

Uno también fue liberado de América. Una nota de Harry y Meghan Markle. El duque y la duquesa de Sussex dijeron que desearon a la princesa de Gales “buena salud y recuperación” tras anunciar su diagnóstico de cáncer. Aquí está el mensaje completo: “Le deseamos a Kate y su familia buena salud y recuperación, y esperamos que puedan hacerlo.En privado y en pazDijo la pareja.

Aún no está claro si Harry regresará al Reino UnidoEsto también sucedió después de que al rey Carlos le diagnosticaran cáncer. Por supuesto, él y Kate siempre fueron Muy cerca. Antes de que Meghan entrara en su vida, la futura reina era la confidente más cercana de Harry. Y ella tenia eso Pide consejo O reveló sus frustraciones y tormentos. Aunque hoy los dos están muy distanciados, Harry sigue siguiendo a Kate Middleton Con William es una ruptura total. Entonces no se sabe si el príncipe estaba pensando o no. Regresar al Reino Unido para una breve visitaPara que Kate sintiera su apoyo, como lo sintió él después de que se anunciara la enfermedad del padre Carlo.

De hecho, en los últimos días, varios insiders le han dicho a A Harry está “muy preocupado” Por todo el revuelo que rodea a la cuñada. En cuanto a las teorías de conspiración, las noticias falsas, la atención de la prensa y la vergonzosa historia de una foto manipulada que luego se convirtió en una cuestión de estado, todas referencias que recuerdan a Harry madre diana, Sus batallas contra los paparazzi, las fake news y su obsesión por ellas. Pero Kate, a pesar de tener su título hoy en día, es una mujer muy diferente. Tiene un marido que la apoya, es el miembro más querido de la familia real y ahora ha decidido hablar con pasión y confianza sobre su enfermedad.