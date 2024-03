Clasificación completa para el 23 de marzo de 2024

Horóscopo de hoy LiveSicilia, editado por Skystar, para la previsión del 23 de marzo de 2024. Amor, trabajo, bienestar y suerte. Las valoraciones, votos y consejos de las estrellas sicilianas te acompañarán hasta que salga el nuevo sol.

Horóscopos de hoy: de Aries a Virgo, predicciones para el 23 de marzo de 2024

aries ♈

Las estrellas indican que hoy podrías encontrarte con un unicornio… o simplemente podría ser alguien que lleva un sombrero muy extraño. No te dejes engañar por las apariencias, especialmente si parece sacado de un anime. Calificación: 7/10. Consejo de las Estrellas de Sicilia: Recuerda, las apariencias engañan, especialmente cuando estás vestido como un unicornio.

Tauro ♉

Hoy es el día perfecto para invertir en la startup de moda felina con la que siempre has soñado. Las estrellas dicen que este es el momento de tomar decisiones financieras audaces. O tal vez simplemente digan que compremos más postes para raspar. ¿Quién puede decir? Calificación: 6/10. Consejo de las Estrellas de Sicilia: Cuando los gatos se reúnen, los ratones bailan. Pero con un buen rascador todo el mundo está contento.

Géminis ♊

Si te sientes confundido, no te preocupes. Es sólo Mercurio teniendo una rabieta. Intente girar tres veces para ver si las cosas mejoran. Si eso no funciona, al menos habrás hecho algo de ejercicio. Calificación: 5/10. Consejo de las Estrellas de Sicilia: Si no lo sabes entonces ve, cada camino te lleva a tus destinos.

Cáncer ♋

Es un gran día para iniciar una dieta basada exclusivamente en dulces. Los astros están alineados para aumentar la felicidad a través del azúcar. Pero tenga cuidado de no convertirlo usted mismo en dulces. Calificación: 8/10. Consejo de las Estrellas de Sicilia: Cada gota se pierde, especialmente los cannoli.

león ♌

Las estrellas significan que es hora de mostrarle al mundo el sonido de tu rugido… o tal vez sea el vecino que subió demasiado el volumen del televisor. Exprésate por todos los medios, pero tal vez no con un rugido literal. Calificación: 6,5/10. Consejo de las Estrellas de Sicilia: Tu lengua atraviesa los mares, pero ten cuidado de no ahogarla.

Virgo ♍

Es posible que se sienta inspirado a ordenar toda su casa. Es una buena idea, hasta que te das cuenta de que accidentalmente has tirado algo importante. Recuerde que la solicitud es personal. Calificación: 5,5/10. Consejo de las Estrellas de Sicilia: Casa limpia, mente tranquila. Pero lo importante es saber llevarlo todo.

Libra ♎

Ahora le resultará más fácil hablar de sus sentimientos y escuchar lo que sienten los demás. Un excelente momento para limpiar el aire de las injusticias del pasado​. Calificación: 8,5/10. Consejo de las Estrellas de Sicilia: Habla con claridad y corazón, pero recuerda que la verdad siempre levanta la cabeza.

Escorpio♏

Ahora es el momento perfecto para expresar tus pensamientos. Tus habilidades comunicativas están en su punto máximo, por lo que convencer a los demás es muy fácil.​. Calificación: 9/10. Consejo de las Estrellas de Sicilia: Cuando hables, ten cuidado. Las palabras son plata, pero el silencio es oro.

Sagitario ♐

Si hoy te sientes perdido, considera seguir un mapa del tesoro en lugar de un GPS. Puede que no encuentres oro, pero al menos la aventura hará que el viaje sea divertido. Calificación: 6/10. Consejo de las Estrellas de Sicilia: ¿Búsqueda del tesoro sin mapa? Megghiu pasa sano y salvo durante cien minutos en el aire.

Capricornio ♑

Los astros sugieren tomar un descanso del trabajo y dedicarse a construir un castillo de naipes. Es una actividad que requiere paciencia y precisión, como tú. Sólo tenga cuidado de no impacientarse si se derrumba con la primera ráfaga de viento. Calificación: 7,5/10. Consejo de las Estrellas de Sicilia: La paciencia es la virtud de los fuertes, pero asegúrate de que nadie te la quite.

Acuario ♒

Este día puede llevarte a reconsiderar tu amistad con el frigorífico. Sí, siempre está ahí para ti, pero tal vez sea hora de explorar otros dispositivos también. Calificación: 5/10. Consejo de las Estrellas de Sicilia: Amigos y refrigeradores, pocos son mejores pero son buenos. Y recuerda, appititu veni Mangiann.

Piscis ♓

Es posible que hoy te sientas como pez fuera del agua, especialmente si tienes que dar discursos públicos. Recuerde, incluso el mejor orador empieza a tartamudear. Calificación: 4/10. Consejo de las Estrellas de Sicilia: Los peces también se adaptan fuera del agua, siempre y cuando lo hagan en un solo lugar y no en una piscina poco profunda.

Ranking del horóscopo del 23 de marzo de 2024

1 – el Escorpion

2 – balance

3 – cáncer

4 – Aries

5 – Capricornio

6 – León

7 – toro

8 – Sagitario

9 – mellizos

10 – Acuario

11 – bakr

12 – Pez

Descubra los signos del zodíaco, los rankings y las votaciones de toda la semana: haga clic aquí