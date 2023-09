Cristina Scoccia excluida de “Tale e Quale” Carlo Conte: “Pusiste condiciones inaceptables” Malgioglio: “Estaba aterrorizado”

Cristina Scuccia no participará en el “Tale e Quale Show”. Aunque la ex monja ha sido anunciada en el elenco oficial del programa, comenzando con…

Cristina Scoccia no participará enMostrar tal y talSi bien la ex monja fue anunciada en el elenco oficial del programa, a partir del 22 de septiembre en Rai Uno, algo cambió en las últimas horas. Esto es lo que reveló el presentador. Carlos Conte En una entrevista en DiPiùTv: “Elegimos a Cristina, pero durante las negociaciones ella puso una serie de condiciones y límites que no podíamos aceptar: pidió control sobre la elección de los cantantes a imitar, sobre el vestuario escénico, etc.”

¿Por qué Cristina Scoccia no participa en el “Tale e Quale Show”?

“Nos negamos, también porque si le hubiéramos dado este ‘favoritismo’, habríamos tenido que dárselo, de manera justa, también a todos los demás héroes”, explicó el presentador. Entonces decidió dejar de participar en nuestro programa y aceptamos su elección con mucha calma. Y también porque en Tale e Quale Show, también este año, habrá muchas otras estrellas dispuestas a brillar”.

El juez también opinó sobre la anticipada despedida de Cristina Scoccia del programa Cristiano Malgioglio: “Me enteré que la ex hermana Christina no estará en el elenco. Esto me duele. También leí que no quiere cantar e imitar a figuras del pop internacional… muy, muy privado. Y canciones muy misteriosas. Pero ¿por qué… si tocó “Like a Virgin” de Madonna en “The Voice” cuando estaba vestida de monja? Despierta querida. ¿Quizás tienes miedo de mi juicio? Ahora estaremos todos más tranquilos, y diría incluso más felices. buena suerte”.

Cristina Scoccia participó en “La Voz” en 2014, cuando aún era monja, mientras que en 2023 fue la campeona del reality show “L’Isola dei Famosi”.

