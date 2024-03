Alessandra Celentano capturó un clip muy famoso: Esta es quien en su corazón | Sucedió gracias a Kledi Kadieu

¿Alessandra Celentano está soltera como viene diciendo desde hace algún tiempo? De hecho, fue atrapada y aparentemente Kledi Cadieux también estuvo involucrada.

Desde 2003 es una de las profesoras más temidas en la escuela de televisión. amigos a María De Filippi. ella es Alessandra CelentanoSobrino del famoso cantante y ex bailarín.

Siempre directa, incluso demasiado, y a veces dura y angulosa con sus alumnos, sus maneras han provocado más de una polémica, pero su habilidad para el baile está fuera de toda duda.

Incluso cuando la acusaron de avergonzar a chicos que, en su opinión, eran culpables de tener sobrepeso, se defendió en el semanario. de: “No entiendo por qué: un jockey no puede pesar ni un gramo más, de lo contrario no competiría. Mientras baila, si alguien dice las cosas como son, duele. Es mucho más fácil felicitar a los niños”.

En su vida privada siempre declaró que estaba soltera, aunque durante unos meses alguien susurró que había un nuevo amor en su vida. No hay confirmación ni desmentido, pero la docente quedó sorprendida en compañía de una persona inesperada.

Alessandra Celentano: quién está en su corazón

El invitado hizo mucho ruido. Alessandra Celentano a monstruos, Donde inesperadamente admitió que llevaba más de 10 años soltero: “Después de mi exmarido, ya no tengo ningún hombre. Siempre he sido difícil. No miro a los que son más jóvenes que yo, no miro a los que son mayores que yo, a los que son mis “La edad me parece un poco vieja, así que entiendes que es difícil”. Entonces admite que eres “Clase durante 13 años”. Nadie después de que terminó su matrimonio con ella. Ángel Trementozzi.

Después de todo, un de Ella admitió que se siente muy bien incluso sola: “Conozco muchas mujeres que se quedan con sus maridos porque tienen miedo de estar solas, pero yo soy “coleccionista”.

¿Con quién arrestaron al maestro Amici?

En lugar de quién fue arrestado, deberíamos decir qué. Alessandra Celentano A sus cincuenta y siete años, todavía tiene un cuerpo en forma. Definitivamente esto es gracias a mi pasado como bailarina y al constante entrenamiento, pero si crees que estoy constantemente a dieta, estás equivocado.

En una historia de Instagram hace un tiempo aparecí en el perfil de mi colega Claidi Cadio Vemos a la profesora frente a Latifa. Un plato de patatas fritas. La bailarina, una vieja conocida amigos a María De Filippiél se burla de ella preguntándole si se los come todos, dando a entender que ese es el caso.