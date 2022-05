“Perdí a mi bebé”

Todos estamos acostumbrados a estas alturas a conocer la versión más valiente y ágil de antonella elia. La actriz y presentadora de televisión se dio a conocer primero a Gran Hermano Vip y luego como jueza dura y despiadada en El Show de La Pupa y Nerdy, pero detrás de esa fuerte imagen de mujer hay muchas debilidades y debilidades. Y en una sala de estarnosotros para la rueda libre– dijo antonela drama Deaborto espontáneo.

en rai 1 antonella elia Narraba el dramático episodio que despidió a la locutora, Francesca Vialdini. En los últimos años, el rostro de Antonella Elia ha sido una constante para los espectadores de Mediaset que han tenido la oportunidad de verla en La isla de las tentaciones, en el Gran Hermano Vip, y en La Pupa y el Nerdy Show. Una vida laboral le ha dado muchas satisfacciones a la actriz, un acto de equilibrio de una vida privada que ciertamente no está exenta de momentos difíciles.

En su Gran Hermano Vip reveló que uno de los mayores arrepentimientos de su vida fue no tener hijos. Pero en el salón de “Da Noi a freeewheel”, Ilya fue más allá. Un invitado en Rai 1, dijo que había aborto espontáneo. Conmocionado por las palabras del compañero sobre la tragedia que acababa de vivir y que había que superar juntos como matrimonio.

“Traté de conseguir Hijo pero lo perdíLa frecuencia cardíaca no se ha desarrollado. Ella dijo que él pensaba que yo no estaba programada biológicamente para tener hijos”, intentó descaradamente. No hay indicios de quién era la pareja, pero aunque no dio nombres, se entendió que no era la pareja actual de Antonella. Pietro Delle Pian.

Francesca Vialdini, que fue sustituida por la historia de Elías, planteó otras preguntas a la columnista, pues quiso revelar la parte más sensible y humana de Elías, que a menudo se esconde detrás de la fuerza de su espíritu y de su aptitud lingüística, desempeñando el papel de un antagonista Sobre sus historias de amor, Antonella admitió que a menudo se referían a ella como la mala de la situación, y reconoció que es posible que tampoco haya podido ser madre debido a sus complicadas relaciones. Historias en las que nunca hubo tal estabilidad como para pensar realmente en una familia.

Última actualización: lunes, 30 de mayo de 2022, 18:06



