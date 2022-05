Un gran revés en su carrera.

Claudio Lippi le dijo a Micrófonos del Corriere della Sera, el famoso ex-rostro de Bona Domenica no se escatimó en hablar de su carrera y vida privada: “Estoy tranquilo. Soy esposo, padre, abuelo. Entonces, ¿cómo un hombre no puede sentirse feliz cuando ve la televisión funcionando por primera vez cuando solo tiene nueve años? Cuando yo era niño, Claudio dijo: “Yo quería ser cantante Cosa que realmente voy a hacer porque hasta 1972 me ganaba la vida con el sonido. Pero cuando era niño, cantar me impactó: mi madre me llevó a una audición para un rai en Milán. La maestra escuchó por unos segundos, luego me interrumpió y llevó a mi madre a un lado. “Señora – dijo – su hijo es un monstruo”. Mi madre pensó en un cumplido, pero él se explicó mejor: “No, señora, es una bestia porque es tan ruidoso, es tan fuerte”.

Empecé a llorar y sentí la culpa que me acompañó durante años”. Hablando de su familia, también explicó la figura paterna: Trabajaba para una gran empresa y se dedicaba principalmente al procesamiento corporativo. A menudo estaba lejos, lo veía poco pero estaba muy apegado a él. Luego, cuando ya era adulto, dejó que alguien lo convenciera de entrar en un negocio, una especie de batido. Es una pena que este hombre desapareciera y dejara un enorme agujero financiero sobre los hombros de mi padre. Decidí asumir esta deuda. Esta fue la primera vez que me di cuenta de que lo había perdido todo, fue como sentir que el suelo desaparecía bajo tus pies. Pero mi reacción fue fuerte, y hoy lo pienso claramente. No podía dejar a mi familia en ese abismo, no son como yo. El resultado: Veinte mil millones de libras a pagar en veinte años (actualmente unos 10 millones de euros). Fue difícil, pero lo logré”.

Al Corriere della Sera dice que ha dicho que no a varios reality shows, incluidos “La Isla del Gran Hermano y los Famosos:” Pero créanme, no es una falsa arrogancia y ni siquiera significa que no necesite dinero, al contrario. Es una consistencia simple: voy a algunos programas de entrevistas de vez en cuando y estoy feliz, pero no se me puede pedir que entre en esas dinámicas donde los desacuerdos y las reconciliaciones y los desacuerdos se hacen para hacer un espectáculo. No para mí. Sin mencionar que tengo cuatro transgresiones.Finalmente, Claudio explica que la idea de televisión y talento ha cambiado: “ Cuando comencé a trabajar en televisión, es decir, en los años setenta, había un concepto de talento muy específico.

Algo para ser refinado, defendido, preservado, aumentado, incluso movido, por qué no. Creciste dentro de una empresa y tuviste maestros que te ayudaron. Uno de mis padres fue Modogno, por ejemplo. Considero a Vianello el hermano mayor. Aprendí de Corrado la ironía del refinamiento: lo miraba, estudiaba durante horas sus palabras, su forma de ser. Y ese talento se convirtió en material precioso: escuchas o no escuchas, coordinas o no coordinas. Desgraciadamente, hoy veo más formatos que conectores o conectores”. Cuando partió el Gran Domingo, muchas puertas se cerraron ante él, de hecho cuando se le preguntó si había alguna consecuencia por ese abandono específico, respondió: “Bueno, no he trabajado en televisión desde octubre de 2006. Hágalo usted mismo”.

