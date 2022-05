“Especial para mí Manuela era otra historia…”

Gabriel Jarkp y Eva Grimaldi fueron una de las parejas históricas que hizo latir el corazón de los fans. A pesar de que ahora han tomado caminos separados, todavía están unidos por una profunda amistad y una relación de respeto y respeto mutuo. Grimaldi para el Semanario dirigido por Alfonso Signorini, De, Había admitido que su historia de amor estaba casi completamente estudiada en la mesa, pero siempre hubo un cariño sincero entre ellos. De hecho, Gabriel y Eva siguen estando muy unidos y suelen encontrarse juntos para pasar tiempo con su nueva pareja, Emma Battaglia. Eva admitió en una entrevista: nunca hubo sexoÉl me necesitaba, y yo siempre lo protegí. Pero Hay un amor profundo que nos une, incluso hoy, que trasciende el ámbito físico.…

Incluso me habría casado con él o tenido un hijo con él. Dijo Grimaldi Che. Por otro lado, las declaraciones de Gabriel también fueron similares: “Me gustaba mucho, pero no como la gente imagina, y tal vez, como persona, realmente podría casarme con ella. Es una mujer especial”. Jarko admitió hace un tiempo en una entrevista. Entonces, a lo largo de los años, los dos han permanecido atados incluso lejos de las cámaras, e incluso si tomaron caminos diferentes con otras personas, no se soltaron por completo de las manos. Jarco, entre otras cosas, no hacía mucho había hecho declaraciones sobre su homosexualidad y en aquella ocasión no fue muy amable con otra exhistoriadora suya, Manuela Arcuri.

Así le habló Gabriel a Serena Burton sobre la jaula dorada de la que se sentía rodeado: “Quería salir, divertirme, tener pareja. Pero no se puede porque hay que mantener el carácter que es tu opuesto – mujer dura, inalcanzable – y esa condena duró 30 años”, dijo la mujer de 49 años. viejo le dijo a la revista.: Casi toda la vida. En cambio, le revela a Manuela: “Todavía no se ha librado de algunas circunstancias. Espero que lo haga pronto”. Ahora surge la pregunta: ¿Gabriel Jarcoe está soltero? El actor afirma que ahora ha sido un dúo constante, durante al menos un año, con Mattia, un chico de 26 años no tan popular. Además, por parte del actor existe el deseo de poder tener un hijo y realizar el sueño de vivir con su media naranja.

Lea también:Gran Hermano Phip, ¿será eliminado el próximo Alessandro Bacciano? Esto es lo que dicen las encuestas

Usted también podría estar interesado en:Fiorita Marie, de la violencia infantil al coma por drogas: los múltiples dramas de la actriz