Dominica en la feria – Gabinete de prensa de la RAI

Una velada especial para un cumpleaños especial: el viernes 27 de mayo a las 21:35 en Rai 1, retransmitido en directo desde los estudios ‘Fabrizio Frizzi’ de Roma, dirigido por Stefano Vicario, se retransmitirá ‘Domenica In Show’, presentado por Mara Venier, que lo celebra, por cierto, al concluir su decimotercera temporada al frente del contenedor el mediodía del domingo y tras treinta años de marcha.

Entre los muchos invitados y amigos que hablarán en el estudio y en relación con esto está Il Volo, que finalmente regresó después del Festival de la Canción de Eurovisión juntos para homenajear al inolvidable Ennio Morricone y con la canción ganadora de Sanremo 2015 ‘Grande Amore’.

Renzo Arbor, acompañado de la orquesta dirigida por el maestro Stefano Magnanese, quien cantará uno de sus caballos de guerra “Sí, quiero”, además de recordar algunos lindos episodios relacionados con su amistad con Mara y Alicia Marcusi, quien cantará junto a la canción. “Sorpresa” mientras Gigi Di Alessio canta unas canciones “según Popular Demand” del público del estudio.

Stefano Di Martino, tras el éxito de “Tonight Anything is Possible”, el protagonista estará en unos divertidos momentos de juego rodeado de Francesco Paolantoni y el buen imitador Vincenzo de Lucia, que interpretará a Maria de Filippi, Luciana Letizetto intervendrá en una llamada para comentar algunos momentos de la velada con Mara Venier, mientras que el director Ferzan Ozbek estará en la mesa acompañado por la actriz Sera Yilmaz y otras mujeres en la velada, para un momento alegre. Finalmente, más espacio para la música con Ornella Vanoni que cantará “A Smile in a Scream” escrita por Francesco Gabbani, mientras que Shel Shapiro traducirá con su banda “The Legend of Eternal Love”.