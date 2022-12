Elena Barolo y Georgia Palmas vuelven a estar juntas | Pero ten cuidado con el intruso. [foto]

Se trata de una foto publicada por la bella Elena en Instagram para confirmar el reencuentro de dos de las ‘showgirls’ más queridas por el público.

Dos de las “showgirls” más famosas de la historia. Hablamos de las maravillosas Giorgia Palmas y Elena Barolo. Dos bellas mujeres vuelven a estar juntas hoy después de años de éxito en “Striscia la Notizia”. Pero… siempre hay buenas historias…Originaria de Cagliari, la carrera de Giorgia Palmas comenzó en el año 2000, cuando quedó segunda en el concurso Miss Mundo 2000 en Londres, y fue galardonada con el título de Miss Europa 2000. Su debut televisivo fue a partir del año siguiente, cuando era “Microphonena”. en la plantilla de la Buona Domenica, en aquella edición dirigida por Maurizio Costanzo.

pero seguro, Para Georgia Palmas, la celebridad viene de “Striscia la Notizia”. Y no estaba muy claro, porque Georgia tenía un legado muy importante que no debía ser traicionado. El 23 de septiembre de 2002 reemplazó a Elisabetta Canalis en “Striscia la Notizia”.

Ganó la primera edición del show Veline y se convirtió, junto a la rubia Elena Barolo, en la nueva morena de Striscia la Notizia inicialmente hasta el 7 de junio de 2003. La pareja tuvo mucho éxito y se confirmó hasta el 5 de junio de 2004.

Solo Elena Barolo, de 40 años, después de años en “Striscia” continuó su experiencia televisiva. Originaria de Turín, ha protagonizado muchas obras de ficción de gran éxito: desde la serie de televisión “CentoVetrine” hasta “Il bello delle donne… unos años después”. En las temporadas 2020-21, a menudo es invitado al programa nocturno de Rai presentado por Fabio Fazio, “Che Tempo Che Fa”.

Giorgia Palmas y Elena Barolo vuelven a estar juntas

A través de las redes sociales de las dos chicas pudimos enterarnos, con mucha alegría, del reencuentro entre las dos ex coristas. Es, en particular, Elena quien hace un post que testimonia y testimonia todo.

La ocasión, como se mencionó, es el último cumpleaños de Elena, quien celebró 40 años con Giorgia, un hito importante en la vida de cada uno de nosotros. Los dos están, como siempre, adorables en la mesa de un famoso restaurante. Pero ella no está sola…

No, no nos referimos a los dos compañeros sentados a la mesa (incluido, por supuesto, el ex nadador Filippo Magnini, compañero de Giorgia). pero para él, whisky. No, ni siquiera estamos hablando de destilados finos. Pero hablemos de Un hermoso perro marrón, que es el perro de Elena la Hermosa. En la foto entre las dos amigas/hermanas, se roba el espectáculo. Más atractiva que dos de las mujeres más bellas de la televisión italiana.