Edoardo Tavassi y Antonella Fiordelisi hablan sobre Micol Incorvaia – Gran Hermano VIP

Entre antonella Y el Tavasi La mala sangre no fluye y ahora es evidente, pero ambos no pierden la oportunidad de enfrentarse, intercambiando opiniones y consideraciones.

Tras el episodio, Antonella vuelve a hablar del feudo Mikul se alimenta de él. De hecho, piensa que la niña está quemando la tierra a su alrededor.

Tras determinar que no fue influenciado por su novia, Tavasi reafirmó sus pensamientos sobre la modelo. A pesar de que la niña afirma lo contrario, él está convencido de que Antonella se transforma durante los episodios.

En cuanto a Antonella, Micol se pasó de la raya para sacárselo, al fin y al cabo, nunca le habló a sus espaldas.

Entonces el hombre le explica que la joven no quiere que Tavasi hable de su romance con Antonella, porque el altruista no es una persona especialmente cercana a ella.

Además, Antonella, en el pasado, ha puesto pulgas en el oído de los VIP, generando dudas sobre la sinceridad de Micol.

Sin embargo, Tavasi entendió que un verdadero amigo no se comportaría así: si ella realmente lo amaba, no insinuaría que Mikul no estaba interesado en él.

“No fuiste objetivo en ese momento.Tavasi concluye.

Antonella sigue defendiéndose y defendiendo sus posiciones sin llegar a un punto de convergencia. Tavasi, déjalo, vámonos. Ni siquiera Eduardo ¡Se las arregló para convencerla de lo contrario!

En resumen, no importa cuánto lo intenten, no hay forma de que las dos personas significativas se lleven bien: sus ideas probablemente nunca convergerán.