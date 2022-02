“¿Escribir una canción por la paz en Ucrania? Hay un peligro de discurso… »- Corriere.it

para andrea lafranci

Este verano, los cantautores unirán su repertorio musical para dar un nuevo aire a sus respectivos éxitos

45 juegos

La próxima semana se lanzará un sencillo con “Recuérdame” y “General”, grabado durante los primeros ensayos y ya presentado desde hace un tiempo en las plataformas digitales. Habrá proyectos relacionados con la filmación y grabación de la gira, pero la chispa de la nueva canción aún no ha saltado. Lo que nunca se ha visto es inalcanzable. “¿Deberíamos hacerlo? -se pregunta Francisco-. ¿Y si es una tontería…?”. El mismo peligro que una canción sobre la tragedia de la guerra en Ucrania. “Recuerdo la sugerencia de “Maremoto a Portocervo” by Checco Zalone: ​​Los artistas deben anticiparse a los desastres Y escribir canciones primero, si lo hago cerca de ti eso es una tontería… Vi miedo y desconcierto en los rostros de las personas. Nosotros también vivimos esos sentimientos, pero no puedo preguntarme acerca de movilizar la música”. Venditti asiente: “Hay tan pocas canciones bellamente escritas: el riesgo es la retórica”.