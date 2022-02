No sacará la dama de picas Corriere.it

para Pierluigi Panza

Alcalde Sala: “Gergiev no respondió a la carta”. Teatro alla Scala busca otro director de ópera en cartel hasta el 15 de marzo. El 7 de marzo, la Orquesta Filarmónica de Chile reemplazará al director ruso

“No creo que lo haya, creo que podemos descartarlo en este momento”. Alcalde Giuseppe Sala Confirma lo que quedó claro en La Scala días atrás. Valery Gergiev, leal tutor de Putin – La vanidad de un amigo y técnico suplente del Zar en la guerra contra Ucrania – Director de la Noche de la Dama de Picas el pasado 23 de febrero No volverá directamente a los Piermarini. En silencio por la estrella de la música rusa Advertencia enviada por el alcalde y superintendente Dominic MeyerÉl no respondió, y ciertamente yo no pedí ninguna renuncia. Pero pedí una distancia con la guerra, que es un poco diferente”, afirma Sala. “Veo que otras personas en el mundo del arte, como Anna Netrebko, se han expresado de esta manera, así como muchos en el mundo de la deportes. No quiero juzgar, pero lo que sé, y le pedí a mi supervisor Meyer que lo confirme, es que Valery Gergiev se fue y no respondió. Veremos qué pasa – y concluye – Este es el tema planteado por Milán, pero ya se han transmitido muchos hechos y pagodas musicales.“.