Adiós Marisa Loreto, “Sin Ellos…”, las palabras no dejan lugar a dudas

Lamentablemente Marisa Loreto está a punto de despedirse de la fantasía septiembre mio: De hecho, parece que la actriz se está arriesgando al no aparecer en la tercera temporada de Rai. Sus fans temen perderla: de momento los pronósticos no son nada halagüeños y las palabras de la actriz así lo confirman.

Marisa Loretto sorprendió a todos con su confesión en la serie de TV septiembre mioLas posibilidades de que vuelva a formar parte del elenco ficticio parecen muy bajas. Es un golpe muy duro para los fans de la serie, que esperaban ver de nuevo a la actriz en las pantallas. Sin embargo, Hope parece condenada a muerte.

Creo que sí Marissa está muy cerca de Marina ConfaloneTambién en la serie. Para ella no tiene más que palabras de profundo cariño y respeto: “Hace mucho tiempo que no trabajo con ella, desde que éramos muy jóvenes. Encontrarla ha sido maravilloso”. Es una mujer que amo, como muy buena actriz, y una verdadera amiga.“.

Marisa Loreto se despide de todos

Desafortunadamente Sin buenas noticias para Marisa Loretto, que parece obligada a dejar el reparto septiembre miouna novela de Rai que habla de Jelsomina, una trabajadora social que siempre está dispuesta a ayudar a los demás y al mismo tiempo tiene que resolver sus propios problemas.

Loreto se unió al elenco durante la segunda temporada de la serie y siempre tuvo palabras amables para sus compañeros de trabajo y también para la fantasía misma. Le gustó tanto que cuando la invitaron a unirse, se soltó la cabellera negra.

“Al principio no estaba muy seguro acerca de la apariencia, sin embargo Me dejé avisar por un director que quería que me hiciera este peinado gris. No es la primera vez que interpreto a una anciana. Espero que el público aprecie mi nuevo peinado”, explicando que al final fue la mejor elección.

Recientemente, invitado un Como está el clima por Fabio Facio Reveló que no estaba segura de si alguna vez podría volver a interpretar a la tía Rosa., una personalidad dulce y divertida que asombró a la audiencia. Desafortunadamente, la producción de la tercera temporada Todavía en alta mar Y Loreto no sabe que la llamarán a leer.

En cualquier caso, aún queda tiempo para que se estrene la temporada 3 y es posible que las cosas cambien. Eso es lo que esperan los fanáticos de la actriz, quienes están ansiosos por verla de regreso en la televisión en un papel que le queda perfecto. Por lo tanto, todos tienen la esperanza de que habrá un cambio de rumbo y que su participación eventualmente se reconfirme.