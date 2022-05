“Ida Platano es la persona adecuada para mí”

Con Ricardo Guarnieri Y Ida Plátano Nunca te aburrirás y la audiencia hombres y mujeres Es cada vez más absorbido por los nuevos enfrentamientos y enfrentamientos entre los dos héroes de en el trono. Tras la emisión del último episodio de Mostrar Citas Canale5donde parece Una última ruptura entre Ida y RicardoEl caballero Boliani se entregó a algunas revelaciones sobre su infancia y luego volvió a hablar de su exnovia.

Aunque de vuelta a hombres y mujeres Con la frente en alto y lista para vivir una nueva historia de amor luego de un viaje psicológico que la hizo madurar y analizar su turbulenta relación con ella. Ricardo GuarnieriY Ida Plátano Ríndete al encanto de los flashbacks en un abrir y cerrar de ojos. La señora de Brescia confesó desde el primer momento tras la revisión ricardo En el estudio, todavía siento algo por él, pero solo se equilibra en el contexto de los últimos episodios. Después de estar atrapado antes Ida, Que atrapado en la pasión ricardo Para un recuerdo importante de su historia de amor, un atisbo de una posible reconciliación, Faris Polian invitó a cenar a su exnovia para conversar y explicar mejor la situación.

Así, en el contexto del pasado anillo de hombres y mujeresdescubrimos que la cena resultó en Tragedia entre Ida y Ricardose apresuró al estudio para intercambiar acusaciones mientras los dos nacidos en Brescia viven con vida, tanto que se ven obligados a María de Filippi intervenir para advertir Guarnieri Y pídales que tengan más tacto. En definitiva, la situación no se resuelve porque las reacciones hablan más que las palabras. Entrevista con la revista oficial del programa Canal 5Y ricardo Habló de su pasado, de su bonita relación con su madre, pero también de su obsesión por la precisión que nació desde muy joven, sin olvidar el dolor por la separación de sus padres.

“Siempre he sido un niño, luego un tipo que se apega a las reglas. Me gusta el orden y la planificación, pero este aspecto de mi parte trato de no cargar a los demás porque es posible, eso es lo mío. […] Lamento que a veces se malinterprete este fuerte vínculo porque un hombre de mi edad que aún vive con su madre se llama “Mamon”, pero en realidad no lo soy para nada… Creo que mi complicación en el amor se debe precisamente a eso. experiencia, viene de allí. No es bueno, como niño, escuchar a los padres discutiendo en la habitación de al lado, y nunca quisiera que eso le sucediera a un futuro niño. Solo una vez, y todos saben cuándo, sentí un amor tan fuerte que tuve la certeza de que la mujer que tenía frente a mí era la indicada. […] Odio las peleas, en mi vida me gustaría revertir lo que viví de niño, hay experiencias que nunca quisiera vivir.”