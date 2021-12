San Remo, el ex ganador se ve afectado por una muerte peligrosa

El ex ganador de San Remo se emocionó al hablar de una grave muerte que sufrió el 22 de diciembre de 2020, de la que aún no se ha recuperado.

En su carrera de cantante Valerio Scano Ha aparecido en varios programas de televisión, incluidos Bravo, Bravissimo de Mike Bongiorno, Amici, The Masked Singer y Tale and Who Show. También subió al escenario de Ariston dos veces, ganando el Festival de 2010. San Remo con la cancion Por todas las veces que.

Leer también >>> Sanremo 2022, aparecen los nombres de los grandes nombres presentes en Ariston: serán ellos

No te pierdas >>> San Remo 2022, decide la opinión: una audiencia atónita

Su carrera comenzó en piano bares de la provincia de Sassari, donde estuvo acompañado de un grupo que también incluía Baba. La relación de Scannu con su madre siempre ha sido tan fuerte, que en 2020, la noticia de su muerte fue como “puñaladaque aún no se ha recuperado.

El ex ganador San Remo habla sobre la desaparición de su padre

Valerio Scanno, cantante y ex ganador de San Remo, fue invitado de Hoy es otro día, donde también enumeró la grave desaparición que sufrió. El padre contrajo Covid, pero no tenía ninguna enfermedad y era una persona sana. Por esta razón, nadie lo hace Preocuparse De su hospitalización, que provocó que fuera trasladado en varias ocasiones a otros hospitales.

Leer también >>> San Remo, el impactante anuncio de la leyenda de Ariston: ‘No sé si estaré allí en Navidad’

De repente, su estado se deterioró. en la tarde del dia 22 de diciembre de 2020 Lo llamaron desde el hospital para informarle de la gravedad de la situación. Desafortunadamente, lo volvieron a llamar a las 12:20 para informarle que estaba en paro cardíaco. Scannu con ojos brillantes e inquietos: “Me arrepiento de ello no lo llames“.

Aquí hay un resumen Video Quien volvió a sugerir una entrevista con Valerio Scanno para hoy es otro día: