X Factor 2021 Live semifinales, los excluidos provocan protestas: los finalistas

Manuel Aneli abre el Semifinales de X Factor 2021: en vivo el 2 de diciembre Ella comenzó a actuar por el juez. Con él también estaba una banda muy querida de la versión anterior, Little Pieces of Marmelade. Al final de la introducción de Agnelli, Ludovico Tersini Explicación vespertina: dos algunos, el primero a dúo con un invitado y el segundo con las portadas de los competidores. Los concursantes con menos votos cada uno algunos Terminó en la votación final. Entonces comenzó la competencia, y él fue el primero en subir al escenario. eres tú El cual realizó con el representante de la lista. a mi jueces También me encanta esta noche, pero por Mica Falta explosión y libertad, lo único que falta. es más Infierno raton Aconsejarle que disfrute más del momento porque está haciendo un buen viaje.

Colega Finalmente pudieron cantar con Benjamin Clementine, después de todos los cumplidos que intercambiaron durante ellos. El factor X 2021. Un sueño hecho realidad para el competidor y los jueces quedaron realmente impresionados con el resultado. “Nos diste un momento mágico”Manuelito le dijo. Gran dueto tambien Jianmaria quien compartió el podio con Samuel Bersani, quien también lo llenó de elogios en el primer encuentro. competidor lo que A los jueces también les gustó mucho esta noche: un curso impecable para él. Felicitaciones también a Baltimore Quien tiene un dúo con Fulminacci, aunque sea para Mika, debe mantener la intensidad. Para cerrar el primer calor i fuego de banglaSubió al escenario con Motta. La plantilla de Manuel también recibió muchos elogios.

después de anunciar Los invitados de Manskin en la final el jueves 9 de diciembreLudovico dio inmediatamente los números de la segunda manga. También estaba claro en esto algunos que llegó a Semifinales de X Factor 2021 Los jueces tenían poco que decir sobre los concursantes. Algunos programas persuadieron más que otros, pero ciertamente hubo críticas no destructivas. Los cinco que jugaron por los puestos en la final también convencieron a la mesa con tapas esta noche. La noticia solo estuvo disponible públicamente, y la transmisión televisiva envió dos nombres sorprendentes a la pelea final: Erio y Baltimora. Ambos siempre han sido muy populares entre los jueces, por lo que tomar la decisión no fue fácil.

con igual asombro, El semifinalista que quedó eliminado es Erio. Los jueces eliminaron al cantante Agnelli a pesar de que no ha sido criticado a lo largo de su carrera. Después de muchos elogios y mucho apoyo, los gobernantes hicieron que Erio careciera de apoyo en la etapa crucial. ¿Quizás habrá un competidor para cada juez en la final? En las redes sociales, muchos favorecieron la tendencia a dejar hablar al público. los Cuatro finalistas del X Factor 2021Quienes jugarán por la victoria el próximo jueves son Gianmaria, Philo, Bengala Fire y Baltimore.

Bueno, muy contento con Baltimore pero desde que las semifinales quedaron eliminadas seguidas sin tilt # XF2021 – ¿Lisa ???? (Versión de Taylor) (GirafaGitana) 2 de diciembre de 2021

Eliminar a Erio allana el camino para que Gianmaria gane este # xf2021.

Erio está fuera y Bangla Fire está en la final, ¡gran bah! – LucaBà (@ lucaba93) 2 de diciembre de 2021

