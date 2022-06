Concierto por el Jubileo de la Reina “Su Majestad, Mamá” Acción de Gracias de Carlo (con Camila) – Corriere.it

De Enrique Rodolfo

El príncipe Carlos subió al escenario con Camilla a su lado para agradecer a su madre y jefa de estado por 70 años de gobierno. El Concierto en el Palacio de Buckingham abrió con una película de la Reina con el ícono de Londres, el Oso de Paddington, así como las palabras de William para un futuro sostenible y saludos de Michelle Obama, música de Rod Stewart, Sam Ryder, Brian May y Lloyd Webber.

Con Camila a su lado en el escenario, Carlo continuó: Incluso mi padre habría apreciado el espectáculo de esta noche y se habría unido a nosotros para desearle sus más sinceros deseos, y luego el heredero de Isabel evoca la vida de la Reina marcada por 70 años de lectura de Red Boxes, Letters of Document Officers, Recalling the Indefatigable Sovereign . Además de citar a la Commonwealth of Nations. Ha prometido un servicio de por vida y continúa cumpliendo esa promesa. Es por eso que todos estamos aquí para agradecerles.