¿El noviazgo de Roberta Ellaria Giusti y Samuel Carniani después de hombres y mujeres? / Todo está en silencio…

el Elegido por Roberta Ellaria Giusti y Samuel Carniani Fue grabado hace unas semanas y el público masculino y femenino está listo para verlo hoy, durante el nuevo episodio del programa de citas de Canal 5. Luca Salatino Quien, tras la decepción de no ser elegido, se consoló con el trono. Así, Samuel y Roberta dejaron de estudiar juntos el programa Maria de Filippi para comenzar juntos un camino común de vida.

Ambos están ansiosos por construir una historia seria e importante, y están listos para vivir plenamente después de que se conocieron y se enamoraron bajo las cámaras. Entonces, ¿nació entre ellos un amor verdadero como el que, en temporadas anteriores del programa de citas de Canal 5, eclipsó a otros héroes?

Roberta Ellaria Giusti y Samuel Carniani: ¿Nochevieja juntos?

Después de semanas de elegir hombres y mujeres, Roberta Ellaria Giusti y Samuel Carniani Todavía no han hecho ninguna declaración. No hay un par de fotos de fanáticos esperando con Andyia para entender qué pasó después de la selección. En las redes sociales de ambos todo queda en silencio sobre su relación. Sin embargo, en la víspera de Año Nuevo, los seguidores más atentos, en unas historias publicadas por Andrea Nicholl, notaron que Roberta vestía una chaqueta de Samuels. Por lo tanto, las pistas conducen a la creencia de que los dos no solo están felizmente comprometidos, sino que también pasan el Año Nuevo juntos.

Para saber la verdad, basta con esperar unas horas más. Tras la emisión del episodio seleccionado, de hecho, llegarán las primeras fotos de la pareja y, sobre todo, los primeros anuncios de los fans de Roberta y Samuel.

