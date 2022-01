Sulley Sorge abandonando el GF Vip? “Ya no aguanto más” / Crisis después de la tele

Soleil Reese derrotó a Nathalie Caldonazzo

aumento del sol Definitivamente es uno de los héroes de la sexta edición de gran hermano vip. El influencer siempre ha sido un favorito de la multitud cuando se trata de televisión. Pero algo cambió anoche. Los televidentes prefirieron a Natalie Caldonazzo con el 63% de los votos, Sol 23% Y Carmen Russo sólo el 14%. Cuando Alfonso Signorini hizo el nombre de la actriz, Phoebus se quedó sin palabras. ¿Por qué Sulli registró una caída tan notable? Para muchos, el resultado se puede atribuir a lo sucedido en las últimas semanas con Katia Ricciarelli. El público exigió la exclusión del cantante de ópera, quien en cambio -como el resto de personajes importantes- recibió una llamada únicamente del director de la orquesta. Entonces, parece que los fanáticos de la realidad querían castigar a los amigos de Ricciarelli, incluido Soleil.

“Es una fuerte señal en contra de la frase racista de Katya y las demás cosas que salieron de su boca, y es justo que haya sido así porque Sulli no rompió para nada con sus palabras, al contrario, siguieron apoyándola. Katia“,” escribió un usuario de Twitter comentando el resultado de la votación. Tras el episodio aumento del sol Atravesó un momento de crisis y le anunció a Manila Nazzaro que quería irse gran hermano vip: “Hay muchas situaciones que ya no me gustan. […] Sin embargo, sé que estoy haciendo campaña para salir esta semana, porque aquí ya no aguanto más. ¿Por qué no debería decir eso? Eso es lo que creo te lo juro‘, informes del sitio ordenador personal. La ex Miss Italia trató de animar a su amiga y hacerla cambiar de opinión: “No tienes que decir estas cosas ni siquiera en broma. ¿Cómo sucede eso? Porque en esos casos no te importa, no tienes que ganar y sigamos”.

