Fue arrestado siete horas después. El secreto de la jaula

“Ayuda, un león se ha escapado del circo”. Parecía una broma, de esos chistes de muy mal gusto que circulan por las redes sociales. Pero no, el león de su orgullosa melena realmente desapareció de la jaula del campamento de Viale Mediterraneo mientras caminaba tranquilamente por las calles de la zona de Cerrito de Ladispoli. Durante todo un día tuvo a policías, organizadores de circo, cuidadores de animales, voluntarios, bomberos y al comisario de policía corriendo de un lado a otro, e incluso un helicóptero de la policía sobrevolando toda la ciudad.

Un safari muy tenso que comenzó vía delle Mimos cerca del río Sanguinara, luego hacia Orillia, en el faro, donde el león caminaba una vez más tan tranquilamente en Cerrito que en un momento se pensó que habían liberado dos leones, un rumor que no confirmado por la policía – Por algunos activistas por los derechos de los animales.

Sin embargo, los reportajes reales, con fotografías y vídeos de los habitantes de Via Mosca, Via Budapest, Via delle Rose, el pabellón deportivo de Piazza delle Primol y muchas otras calles, y sobre todo, el helicóptero seguía cada uno de sus movimientos. Se cerraron carreteras y los residentes se vieron obligados a no regresar a sus hogares. El caso no se resolvió hasta pasadas las 22:00 horas, cuando el segundo dardo tranquilizante dio en el blanco.

Paso atrás. El ‘Ronnie Roller Circus’ informó sobre la fuga del león alrededor de las 15:00 horas. Cuando sonaron las sirenas, los carabinieri, la policía, la policía de tránsito, los trabajadores del zoológico y del circo se apresuraron con jaulas con la esperanza de devolverlo a “casa”, lo que luego fracasó.

En ese momento llegó el momento de que el alcalde Alessandro Grando advirtiera a la población y difundiera la alerta, es decir, que se quedaran en sus casas. “Por favor, extremen las precauciones y eviten viajar hasta nuevo aviso”.

Las búsquedas por la tarde no tuvieron éxito y luego cayó la noche. El helicóptero, gracias a sus aparatos de infrarrojos, pudo localizar al huésped sobre las 17.30 horas en la carretera estatal donde se encuentra la Academia de la Policía Montada, pero se volvió hacia el faro, entre un matorral de juncos cerca de la vía del tren, detrás de Via Cánova.

Se están llevando a cabo investigaciones a la espera de que llegue un veterinario toscano especializado en la caza de animales salvajes, porque el león – según revela la página Facebook “Circo Errani di Fagiolino” – se asustó y rechazó el tranquilizante contenido en la carne. Minutos como horas, mientras el gato se mueve de un lado a otro de Ladispoli, y los transeúntes huyen, incluso dispuestos a escalar muros y puertas aterrorizados.

Momentos de terror

Escenas surrealistas, de películas de terror como “Cujo”, sólo que en Ladispoli, no con el perro hombre lobo sino con el pobre león aturdido. “Pasé junto a él y no podía creer lo que veía”, cuenta Stefano. “Le pedí al conductor que me dejara subir al auto y este león caminaba hacia mí por la acera”, dice Laura. Cientos de testimonios de vecinos de Ladispolan que se han topado con ello en la práctica. “¿Pero vivían en él? ¡Ayuda! ¡Sube rápido al coche!”, grita una mujer mientras se dirige hacia sus hijos.

Luego el final feliz se perdió alrededor de las ocho de la noche cuando el somnífero salió disparado del arma, alcanzando al león, pero sin agotar sus fuerzas para escapar por enésima vez en la zona de Cerrito, perdiendo la pista y burlándose del investigadores.

Equipos organizados partieron durante la noche con la esperanza de encontrarlo antes de que despertara: la pesadilla terminó a las 22.15 horas, cuando el león fue capturado y sacado de la trinchera con cuerdas hasta una camioneta.

Mientras tanto, estallan los desacuerdos. Aoiba sobre este tema. “El episodio – escribe la Organización Internacional para la Protección de los Animales – pone de relieve el peligro de los circos con animales desde el punto de vista de la seguridad pública y, sobre todo, de la perturbación de los animales”. Luego la petición: “Esperamos sacar una ley que también cumpla con el artículo 9 de la Constitución. A diferencia de los que utilizan animales, los circos con acróbatas pueden ser educativos y mostrar el talento humano.

“No he declarado nada”, responde Grando, “y no puedo prohibir los circos con animales”. En 2017 perdimos nuestra apelación por el TAR. Hasta que no cambien las reglas no podremos hacer otra cosa”. Los espectáculos fueron cancelados ayer. Hoy estoy en el aire sentado.

