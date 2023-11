11 millones en ingresos. Una película de Disney no llega a la mitad de sus espectadores

El sábado no sólo dominó el ranking mundial; Doble Amplia audiencia de la nueva película. Disney “Maravilla”, estrenado el 8 de noviembre: Más de 193.000 personas fueron a ver a Cortellesi y Disney se detuvo en 75.000. Otras dos películas italianas se encuentran entre las diez primeras: “Comandante” de Eduardo De Angelis con Pierfrancesco Favino, estrenada el 31 de octubre, y “Me contro Te – Vacanze in Transylvania”, en salas a partir del 19 de noviembre. Hasta ahora, ambas han recaudado 2.366.000 y 4.789.000 euros respectivamente, muy lejos de los 11 millones de Todavía hay un mañana.

Paola Cortellisi se declara “sorprendida” por el éxito de su película, que cuenta la historia de la fuerza de las mujeres, pasando del drama a la farsa sin complicaciones, y coprotagonizada por Valerio Mastandrea, Romana Maggiora Vergano, Emanuela Fanelli, Giorgio Colangeli y Vinicio. Marchionne. La película cuenta una historia. Delia, plebeya De Testaccio, dos hijos, un marido aburrido y violento, un suegro dependiente y varios trabajitos para preparar el almuerzo y la cena. En un momento crucial para nuestro país, junio de 1946. Para escribir la película, la actriz se inspiró en los recuerdos de sus abuelos. “Me voy al pasado para hablar de una condición femenina que ya no es eso pero que mantiene vivos y peligrosamente vitales los legados culturales. Me alegra que me digan que encarna el espíritu de la época. El poder de las mujeres. De ayer y de hoy. “Esa era mi intención”, explicó el director.