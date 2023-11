“Hiciste que Italia empeorara. Fue un conde ejemplar en política, hablaba pero no era comprendido” – Corriere.it

Era esperado. Lleva nueve años desaparecido de la pantalla chica. Su regreso a la televisión es un espectáculo Espectáculo de Beppe Grillo. Invitado de Fabio Fazio a Como está el clima La garantía de cinco estrellas domina la escena, mezclando canciones de su set, especialmente de su último show. soy el peorChistes sobre los héroes de la escena política. De hecho, Grillo tarda media hora en analizar detenidamente los rostros más conocidos y menos conocidos del movimiento. Al principio, el fundador del Movimiento Cinco Estrellas ataca a un gran antiguo amigo: “Gigino es el volumen del que hablo Di MaioEra el político más dispuesto, pero no pensamos que se involucraría en el poder de organizar a la gente. Él y yo elegimos a Conte. He mirado programas, ideas, no importa si es de derecha o de izquierda, si la idea es buena. Pero luego nos apuñaló…

Sin embargo, la apuesta del garante del Movimiento Cinco Estrellas comenzó con otras esperanzas. “Esto es una campana. Si desafino, llámame”, dijo al entrar al estudio de televisión. Pero entonces sucedió Grillo. Río en crecidaCitando historias que ya existen en las últimas ofertas. Y contar chistes. La única constante que repite varias veces es lo que parece una broma, pero representa una elección (quizás) crucial entre entretenimiento y política. “No puedo liderar un movimiento político ni llevarlo a un resultado exitoso. Me he retirado para ver qué pasa”.“, dice varias veces.

Sólo en el mundo de los medios y la televisión el fundador tiene el mismo número de chistes (a menudo pasados ​​por alto). Entre seriedad y sarcasmo, Grillo recuerda: “Yo fundé el movimiento pero me uní al Partido Demócrata de Arzachena”. Se dirige: “Estoy aquí para entender si eres el peor. Sí, soy el peor. Has empeorado este país, no es broma. Última entrevista con Vespa perdí las elecciones, todos los que enviaste… están en el gobierno, peleé contra el mundo entero y ahora voy al bar y me haces pagar el café.». Y de nuevo: “Bruno Vespa ha escrito un libro De Mussolini a Beppe Grillo ¿Pero te das cuenta? “Cuando veo uno de sus libros en una estación de servicio, lo cubro con un libro de Casalino, ¡guau!” Han pasado los años recorrido por el tsunamiPara amplificador M5S Grillo: Él mismo explica que tiene al menos cuatro vidas. Lo último es una nueva página, cada vez más alejada de las luces de los edificios.