Miss Italia 2023 es Francesca Bergesio, hija del senador Giorgio Maria Bergesio – Corriere.it

a Elvira Serra

La señorita Piemonte, de 19 años, ganó la 84ª edición del concurso en Salsomaggiore Terme

De nuestro corresponsal

Salsomaggiore – Miss Italia 2023 Francesca Bergesio19 años, de Cervier, región de Cuneo. Hija de un senador de la Liga

Giorgio María Bergesio, se fue con la banda de Miss Piedmont. Cabello castaño, graduado de la escuela clásica europea de Umberto I de Turín, solo si Ingresó a la Facultad de Medicina. en Roma. Me explicó que quería especializarme en cirugía cardíaca. Vivió durante cinco años en un internado, donde nació su pasión por la actuación. Me gustaría ser médico, pero también me gustaría compaginar mi trabajo con el mundo de la moda o el cine, al que no renunciaré. Juventus, película favorita

centrarse – Nada es lo que pareceProtagonizada por Will Smith y Margot Robbie. Último libro que leíste: TrenzaEscrito por Laetitia Colombani. Mientras que el plato que la obsesiona es la lasaña de la abuela Francesca, su madre. Para ella, entre el público, estaban la madre Ilaria, su hermana menor, no menos bella, Virginia, y el padre Giorgio Maria, senador de la Liga del Norte y orgulloso padre.. Dice: Para mi hija, un momento importante de crecimiento, no me preocupaba, de hecho citaría a Giolitti: “Soy pequeña si me evalúo y mucha si me comparo”. No lamentó la ausencia de la retransmisión en directo por Rai: también fue muy agradable, las redes sociales son muy importantes hoy en día. A Francesca sólo le dio un consejo: a veces las derrotas se convierten rápidamente en victorias, nunca te rindas. Pero creo que las mujeres mañana tenemos una responsabilidad adicional como madres. Mi hija está muy atenta a este tema. ¿Qué pasa si dejo la medicación? Lo veré por mí mismo. Creo que este pasaje aquí es importante para ti, tal vez te abra una perspectiva que nunca antes imaginaste.