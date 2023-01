Los hechos del sábado 14 y domingo 15 de enero de 2023

Un fin de semana a mediados de enero, las decoraciones navideñas se almacenan en el ático y todos, jóvenes y mayores, vuelven a la rutina. Reanudar la vida cotidiana al ritmo trepidante de la vida rumana, como sabemos, no es fácil y por ello, todos nos merecemos un fin de semana de relax, cultura y diversión. Lo necesitamos, porque las vacaciones ya parecen tan lejanas y próximos puentes además.

Entonces, ¿qué vas a hacer el sábado 14 y el domingo 15 de enero? Una vez bajadas las puertas de los pueblos y mercados navideños, la capital inicia un resurgimiento de la cultura, las ferias y el teatro con fines de semana que ofrecen muchas historias por descubrir. Estos son los eventos que RomaToday ha elegido para el próximo fin de semana:

Stefano Frissi, Tony Fornari y Emanuela Frissi en “Citra Una Volta”

¿Conoces al Cuarteto de Cítaras? Si le preguntas a un joven de 20 años, sacudirá la cabeza con un emoji triste, pero solo tarareará “En la vieja granja…” que con los ojos brillantes de los de la niñez te responderá “ia… ia… ò!” Stefano Fresi, Toni Fornari y Emanuela Fresi traen “Cetra una volta” al Teatro Ambra Jovinelli, un espectáculo que revive la magia de Cetra, que forma parte de la vida de todos. Su legado musical no necesita reconocimiento, es solo allí Un viaje entre el pasado y el presente, entre la tristeza y la risa, la mágica estela del cuarteto se ha convertido en leyenda. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

galería de anatomía real de leonardo

La exposición “Anatomía de los cuerpos reales de Leonardo” es una exposición en honor al genio y su inmensa curiosidad intelectual, que se inauguró en Roma el pasado 26 de diciembre. Al visitarlo se pueden admirar obras que reproducen los estudios anatómicos de Leonardo da Vinci basados ​​en su experiencia personal en las prácticas de autopsia: así, el famoso Hombre de Vitruvio y el asombroso estudio de embriones revelan el altísimo nivel de conocimientos anatómicos y la extrema precisión de dibujo de Leonardo. Navegando por las secciones de la exposición, el espectador podrá conocer y llegar al corazón de los estudios del gran genio florentino que fueron la columna vertebral de su producción científica y artística. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

IKONO, una nueva experiencia inmersiva en Roma

Ubicada en un sitio histórico en el corazón de la capital, la nueva experiencia IKONO en Roma invita a los visitantes de todas las edades a sumergirse en entornos emocionantes e instalaciones altamente interactivas para dar rienda suelta a su creatividad, estimular sus sentidos y crear recuerdos inolvidables. El viaje inmersivo, que tiene una duración media de una hora, se desarrolla a través de una serie de impresionantes escenarios únicos, capaces de replicar la emoción de viajar a diferentes mundos, culturas y épocas sin tener que salir de la ciudad. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

La feria de ladrillos LEGO más grande de Europa

La exposición de Lego más grande de Europa ha llegado al primer piso del Centro Comercial Leonardo en Fiumicino. Más de 2.000 metros cuadrados de espacio y 100 impresionantes modelos. La exposición abarca 1.500 metros cuadrados. Podrás disfrutar de muchas construcciones singulares, figuras a tamaño real y grandes edificios. Desde el Lego Titanic más grande del mundo hasta el Coliseo, 188 metros de largo, 156 metros de ancho, 524 metros de circunferencia y 48,5 metros de altura. Habrá superhéroes, aldea de los pitufos, aldeas espaciales, la antigua Roma y la antigua Grecia, ciudades extrañas y mucho más. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Piuttosto_than el “clásico hecho”

El domingo 15 de enero a las 21 horas Pierluca Maretti, también conocido como Piuttosto_che, llegó al Teatro Brancaccio de Roma, luego de una triunfal gira de verano que lo vio participar en las 21 fechas, todas agotadas de norte a sur, que puso en escena su espectáculo “Hice la lectura Clásica A” que combina monólogos cómicos con momentos de improvisación, algunas incursiones didácticas y fugaces pasajes emocionales. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

mercado de brujas

The Witches Market regresa con su primer set en 2023, en la ciudad de Otherworldly Economy. La fecha es el domingo 15 de enero en los antiguos prados del matadero. Gran cantidad de expositores temáticos en un área dedicada al mercado esotérico y artesanías en la otra plaza económica de la ciudad. Un día completamente libre para descubrir objetos e ideas de todo tipo, tanto desde el punto de vista literal como esotérico, cristales, incienso natural, varitas de mano, talismanes, orgonitas, pentagramas de energía, ropa, complementos, libros, tarot, manuales de magia y los más curiosos e interesantes que puedas imaginar. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Mundo Banksy

La fecha de cierre ya se ha extendido hasta finales de enero, pero el enorme éxito de la feria continúa alargándose hasta finales de primavera. De hecho, The World of Banksy – Immersive Experience in Rome Tiburtina estará abierto hasta el 28 de mayo de 2023 y el próximo fin de semana puede ser la oportunidad adecuada para visitarlo. El itinerario muestra más de 90 obras, incluidos 30 murales de tamaño natural creados por jóvenes artistas callejeros internacionales que cuentan al mundo sobre el enigmático artista británico, conocido por abordar temas políticos y denuncias sociales con ironía. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Gran Exposición de Van Gogh en Roma

Si aún no lo has hecho, el fin de semana merece la pena visitar la maravillosa exposición dedicada a Van Gogh en el Palazzo Bonaparte. La exposición en Roma, a través de 50 obras del prestigioso Museo Kröller-Müller de Otterlo -que alberga una de las mayores colecciones de obras de van Gogh- y numerosos testimonios biográficos, reconstruye su historia humana y artística, para celebrar su grandeza universal. Un recorrido expositivo con un leitmotiv cronológico e indicando las épocas y lugares en los que vivió el pintor: desde Holanda, a su estancia en París, a las de Arles, hasta Saint-Rémy y Auvers-sur-Oise, donde puso fin a su turbulenta vida. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Ópera pop de Casanova, musical de Reid Kanzian

Después de un éxito rotundo y un lleno completo en su breve gira de preestreno, el musical Red Canzian “Casanova Opera pop” regresa al teatro a partir de diciembre de 2022. La película teatral musical tiene lugar en la Venecia del siglo XVIII y está dedicada a uno de los más Figuras italianas famosas en el mundo, Giacomo Casanova, Ofrece 21 artistas en el escenario, dos horas de música y 35 canciones cantadas en vivo, 120 disfraces, 30 escenas cambiantes, escenografía inmersiva y opciones estilísticas innovadoras. Entre las etapas de la gira de 2023, también está previsto un debut en Roma en el Teatro Brancaccio, del 10 al 22 de enero de 2023. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Cada nuez es redonda.

Gabriele Pellegrini, también conocido como Dado, vuelve a los cines de toda Italia con un nuevo espectáculo: “Dado en todos los aspectos”. El espectáculo será en Roma, del 11 al 29 de enero de 2023, en el Teatro Tirso di Molina, de miércoles a domingo. El nuevo espectáculo de Dado será un gran espectáculo de sentimiento cómico, que entre monólogos, canciones y una gran variedad de personajes explotará el lenguaje del monólogo y el cancionero para deleitar a su público y, al mismo tiempo, cuestionarse sobre la pequeños y grandes asuntos de la vida cotidiana, especialmente los de los romanos. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Martufello en el Teatro Dorado

El espectáculo “Cóctel x 3” con Maurizio Martofello, Miriam Mistorino y Luca Negroni llega al Teatro Dorado del 11 al 22 de enero. Y así comienza de nuevo la temporada 2023 en el Teatro de Via Taranto. “Cocktail x 3” es un entretenido espectáculo que muestra parte de la dinámica de la pareja, y se basa en los conceptos de fidelidad, amor y traición, y logra mezclar hábilmente los movimientos de los personajes, lo que hace que la comedia sea divertida e inteligente. . [TUTTE LE INFORMAZIONI]