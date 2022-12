Edoardo Tavassi a Edoardo Donnamaria: “Debes tener una mujer a tu lado, no una niña” – Gran Hermano VIP

mientras vive, Eduardo Y el antonella Tuvieron un pequeño escupitajo, y al final del episodio, el niño se desahogó con su amigo. Tavasi.

Está harto del comportamiento de su novia que reacciona de forma exagerada a cada pequeña bagatela. El tema de la discusión de hoy es un abrazo dado por Eduardo Oriana.

Según Tafasi, Antonella es muy insegura y las constantes peleas son el resultado de querer constantes garantías. “Este comportamiento le da la confianza de que te importale dice

Ella le aconseja que agache la cabeza y hable con ella. Él debe decirle que ya no puede estar cerca de una persona inmadura y le presenta una elección: o cambia o terminan su historia para siempre.

Eduardo está cansado de discutir y teme que en el exterior sea peor. Se da cuenta de que cada vez que la vuelve a tomar, Antonella corrige su comportamiento, pero a pesar de esto, todavía tiene dudas.

“Deberías tener una mujer a tu lado, no una niñaDebe ser un poco difícil, no le des demasiada certeza. Si ya se hubiera dado cuenta de su verdadera confusión, no habría actuado así. Él necesita hablar seriamente sobre ayudarla a convertirse en mujer”, dice Tavasi. en lugar de complacer sus travesuras infantiles.

No debe tener miedo de nada, incluso si pierde la relación, terminará dejando atrás la historia que solo ha perfeccionado.

Eduardo, decidido a confirmar sus razones, acepta el consejo de su amigo y acude a su prometida para hablar con ella y explicarle.