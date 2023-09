Las últimas horas antes de su muerte, entre disputas familiares y dolor

Hace un año, a las 15.10 horas en el castillo de Balmoral, el Dr. Douglas Glass, químico de la familia real en Escocia, firmó el certificado de defunción de Elizabeth Alexandra Mary Wilson, fallecida el 8 de septiembre “de vejez” a la edad de 96 años. Más de tres horas después, a las 18.30 horas, la noticia llegará al mundo: la reina Isabel II, la reina querida y con más años de servicio en la historia británica, ha fallecido, y su hijo, Carlos, es el nuevo rey. . Según la ley del Reino Unido, la hora de la muerte es la hora en que se firmó el certificado, por lo que no sabemos la hora real, ni siquiera la causa de su muerte prematura.

el fin

A pesar de su vejez y de su debilidad manifestada en Tiro el 6 de septiembre, cuando entregó el cargo a su decimoquinta primera ministra, Liz Truss, nadie dudaba de que su fin era inminente. Isabel había aceptado traer al primer ministro saliente, Boris Johnson, y al nuevo presidente para entregar el poder, una cita agotadora que ocupó durante casi dos horas. Y ni siquiera renunció a conceder a su histórico secretario de comunicación, Donald McCabe, la Medalla Real Victoriana. Al séptimo día, sin embargo, se canceló la reunión virtual con el Consejo Privado y el secretario privado de la reina, Sir Edward Young, telefoneó al secretario del gabinete, Simon Case, para decirle que Su Majestad estaba enferma. La Reina estuvo enferma durante algún tiempo: perdió la vista y el oído, a menudo estaba desorientada, padecía dolores constantes y pasaba la mayor parte del tiempo en silla de ruedas. Según los rumores, confirmados por el biógrafo Giles Brandreth, padecía una grave enfermedad ósea y tomaba fuertes analgésicos. Pero Liz Truss estaba obsesionada con sus primeros compromisos gubernamentales y realmente no creía que pudieran implicar la desaparición de la soberanía. Sin embargo, recordó que mucha de su ropa todavía estaba en la casa de Greenwich y envió a alguien a buscar su ropa negra. Ninguno de los miembros de la familia parecía preocupado. La tarde del 7 de septiembre, la princesa Ana estaba en Balmoral, pero no sintió la necesidad de abandonar su compromiso con la caridad a la mañana siguiente. Charles estaba en Dumfries House, su muy querida villa paladiana en Ayrshire. Estaba organizando una cena con Jenna Bush, la hija del ex presidente de Estados Unidos, que debía entrevistar a la entonces duquesa Camilla para NBC. Ella y su marido, Henry Hager, contaron más tarde que la cena se desarrolló en un ambiente tranquilo y agradable, y no auguraba nada bueno.

A la mañana siguiente, según la pareja Hajar, Carlo recibió una llamada telefónica en su oficina alrededor de las 12.20 y se les dijo a todos que guardaran silencio. Inmediatamente después de eso, salió y se escuchó el sonido de un helicóptero aterrizando para recogerlos a él y a Camila. En el aeródromo militar de Northolt, no lejos de Windsor, esperaba un avión para partir con el príncipe Guillermo, el príncipe Andrés, Eduardo y Sofía de Wessex a bordo. El vuelo estaba previsto que despegara a las 13.30 horas, pero el avión permaneció en la pista hasta las 14.40 horas, debido a otra disputa familiar. El príncipe Harry, que estaba en Londres con Meghan debido a compromisos, le había pedido a William que los llevara a él y a su esposa y anunció públicamente que iban a Balmoral. William había llamado a su padre, quien llamó a Harry y le dijo que era bienvenido, pero la presencia de Meghan no era bienvenida. Enfurecido, Harry finalmente alquila un jet privado, que sale de Luton a las 5:30 p.m. y todavía está volando cuando se anuncia al mundo la muerte de la Reina.

el ultimo saludo

En el momento de su muerte, la única familia cercana a Isabel era Carlos y Ana, los dos niños que aparecen en las felices fotografías de la familia tomadas por Cecil Beaton antes de su ascenso al trono. No sabemos si intercambiaron alguna palabra y nunca lo sabremos. La hipótesis más plausible es que a última hora de la mañana del 8 de septiembre se produjo un hecho impactante, tal vez una caída, como dicen algunas fuentes, que acabó con su sufrimiento y el hastío de una vida dedicada al servicio de la patria. William llegó con los demás a las 17.06 horas. Sólo Harry a las 19.52: nadie lo saludó y luego, en su habitación, reservó un vuelo regular con su teléfono móvil. El reverendo Ian Greenshields, director de la Iglesia de Escocia, pasó unos días en Balmoral a principios de septiembre. Isabel le habló de la fe y de su padre y de su madre, como hace a veces la gente cuando siente que el fin está cerca. Luego se acercó a la ventana y miró el hermoso paisaje hacia el río Dee que tanto amaba y dijo: “¿Quién no querría estar aquí?”

