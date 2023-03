Martina Colombari lo admitió: “Soy yo quien le quitó a Costacurta a su mujer”

Señorita Italia 1991, martina colombariY Casada con el ex futbolista Alessandro Costacurta en este punto Durante casi veinte añospero solo hoy admite Detalles sobre su matrimonio. ¿Cómo conoció a su marido?

De hecho, durante una entrevista que le dieron a la pareja al Corriere della Sera, los dos se dejaron llevar. Hechos llameantes sobre su relación..

Hoy, los dos están más unidos que nunca, los padres del joven Aquiles que ahora es un orgulloso joven de 18 años.

A pesar de las diferentes personalidades, los dos siempre han mostrado una gran química y su amor nunca se ha rayado a lo largo de los años. Pero algunos detalles sorprendieron al público. Eso es lo que es.

Martina Colombari y Alessandro Costacurta: una historia de amor (o casi)

A la pregunta “¿Cuál es la verdadera receta para un matrimonio largo y feliz?” , la ex Miss Italia no dudó en responder: “no podemos quedarnos lejos Pero al mismo tiempo Necesitamos nuestros espacios. Vamos juntos al cine, al teatro, de vacaciones pero luego cada uno tiene sus propias actividades o la posibilidad de desconectar Tres a cuatro días“.

agregó: “al final Seguimos siendo personas normales.. En el sentido de que tenemos la oportunidad de participar en grandes fiestas o viajar a lugares de moda pero luego pasamos mucho tiempo en verano en Riccione, comiendo en la playa con los pies en la arena, o yendo al Alpe di Siusi, que descubrimos recientemente”.

En definitiva, un asunto idílico en apariencia, pero que no todo el mundo sabe El ex futbolista está casado con otra mujer Colombari aceptó, y que este matrimonio celebró la historia entre Alessandro y Martina.

Martina Colombari: Su marido confiesa: “Recurrí a Sacra Rota para casarme con ella”

Cuando el futbolista y la modelo se conocieron, Alessandro aún estaba casado y consiguió la nulidad de Sacra Rota para casarse con Colombari.

De hecho el futbolista dijo: Martina insistió. Tuve que llevar a un grupo de amigos a la corte eclesiástica para que testificaran”..

Columbario agregó: “Se vio como El famoso que alejó a Costacurta de su esposa“.

“Algunas de las novias de los jugadores eran amigas de mi ex mujer por lo que nació la dinámica de que estaban destinadas a convertirse en ‘enemigas’ de Martina” dice Costacurta.