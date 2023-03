Bianca Balti Prohibida por Fagnani: Las mujeres y “Esta atracción”

Una entrevista completamente abierta, sin titubeos, límites ni vergüenzas, la que concedió Bianca Balti Francesca Fagnani por monstruos en Rai 2. Una entrevista en la que el presentador elogió a la súper modelo en Twitter: “Quiero También agradecer públicamente a Bianca Balti Por la confianza y honestidad con la que afrontó esta entrevista.”





En la butaca más terrorífica de la televisión italiana, la supermodelo de 38 años se permitió entrar en íntimas, dolorosas y, sobre todo, confesiones. Fue objeto de violencia en su juventud durante una fiesta salvaje O la separación forzosa de su hija tras el divorcio de su exmarido.

Pero desde ayer por la noche, las redes sociales también han subrayado y pospuesto otra parte de la entrevista, aquella de la que Balti habla con absoluta franqueza y claridad. Vida afectiva y sexual Sin ninguna contraindicación. Cuando Fagnani le preguntó si estaba enamorada o no, Bianca respondió: “Estoy Estoy enamorado… pero no correspondido. Pero siempre estoy enamorado, esto hay que decirlo. Sin embargo, hay simpatía mutua pero ningún interés en hacer nada serio”.

En ese momento, el “monstruo” recurrió a las experiencias homosexuales, preguntándose si Balti alguna vez había tratado con mujeres. Y aquí el invitado comenzó sin vergüenza alguna: “Besé mujeres, toqué mujeres… Pero No me gusta… la b**na. Son realmente esas cosas, porque las mujeres me parecen hermosas y también me excitan sexualmente. Pero entonces, de hecho, no puedo hacerlo.” Una confesión casi invierte los papeles, lo que pone a Fagnani en dificultad (“Hago preguntas y luego Creo que uno es más misterioso.entonces en cambio…”).





Pero el atrevimiento de la modelo aún no termina y continúa: “Le pido a mi Dios que me quiera Esto reduce la atracción hacia el pene.. Por qué esto es una epidemia: estos tipos no son buenos. Con mucho gusto prescindiría de los hombres si no fuera por esto. Pero me atrae sexualmente. me atrae mucho“.