“Cuánto he perdido” – Libero Quotidiano

No del agrado de los jueces, con la inevitable polémica con Lucarelli salvaje. Y también en medio de unos roces con su pareja. lucrecia lando. sin embargo dario cassiniActor y comediante, fue uno de los héroes Bailando con las estrellasque fue aclamado por la crítica por los espectadores y fue eliminado después de seis episodios (pero aún pendiente de reepisodios).

entrevistado semanalmente OpiniónEl hombre de 55 años reveló: “Participamos en baile Sabía que era una apuesta personal para mí. Millie Carlucci Desde hace unos años ya pero no tenía la forma física adecuada. Crecí, no me amaba y perdí 18 kilos Con algunas excepciones en el último período.” New Horizons.

“gracias por la baile – No en vano, confirma Cassini – siguió perdiendo peso. Mirando a mi maestra Lucrezia Lando entiendo lo importante que es el sacrificio, a los 55 años veo mi cuerpo cambiando gracias al entrenamiento diario.” Estoy agradecido a la audiencia, – continúa, – al jurado, que ya tenía que salir en el primer episodio. Llegué al episodio seis gracias a la gente que miraba desde casa. Para mí fue una gran experiencia, sobre todo en términos de esfuerzo”.