Douglas sorprende a Thomas. ¡La vida de Brooke está en juego!

Entérate de Avances de Bella para el episodio del 11 de abril de 2023. Episodios de Tramas de Jabón transmitidos por Canale5 nos cuentan que Douglas volverá a contarle a Thomas sobre el beso entre su abuela y Santa Claus mientras que Grace observará Paris y Carter beso. Mientras tanto, ¡Sheila se va a poner peligrosa!

En el apuesta a hermoso transmitir el11 de abril de 2023en 13:45 en Canal 5Y Thomas se sorprenderá darle palabras de douglas. el predecesor afiliadoepisodio allá ellos revelan eso PequeñoDespués de regresar con su padre, No podrá cumplir su promesa. a la abuela y volverá para revelar que vio a la abuela Brooke besando a Santa Claus. esta vez Thomas querrá ir hasta el final.. mientras Sheilasalió de su escondite, Diácono dirá tener Escucha toda su conversación con Hope. y que entendí que había habido una velada tumultuosa entre él y Logan. Carretero no vendré Sin embargo, afortunadamente, bandera de alquibla. belleza en lugar de Verá a Paris y Walton en situaciones íntimas.

Douglas le revela todo a Thomas. Brooke in Trouble: Aquí está la introducción a la belleza

Brooke douglas cállate Pero el pequeño parece que no entiende a Tener que guardar un secreto No entenderemos la gravedad de esto. Para un niño ver a su abuela besando a Papá Noel es un hecho muy divertido que todo el mundo debería conocer, para reír y ser feliz. Por eso cuando regresa con su padre, el joven Forrester Volverá a contar el episodio. Con entusiasmo. Tomás esta vez él lo escuchará Y comprenderá que lo que le cuenta su hijo no es un cuento de hadas, sino una verdad oculta desde hace mucho tiempo.

Sweet Peeks: Sheila sale. Ha escuchado casi todo.

Espero haberlo recibido de Deacon allá Prometo no decirle nada a Ridge. Residencia en Protección de arroyos. Sin embargo, lamentablemente, ni la niña ni su padre sabían que estaban siendo espiados. Sheila se estaba escondiendo Detrás de una valla, para escuchar lo que los dos tienen que decir. Una vez que el pequeño Logan se haya ido, Carter saldrá Y ella le dirá a Sharp que se está divirtiendo Ahora consciente de su velada salvaje con Brooke Y Logan estará muy satisfecho. Afortunadamente para Hope y su familia, Es posible que Sheila no haya oído hablar del beso. Y todavía ignora la verdadera razón por la que todos están tratando de proteger a la dama de la belleza.

Hermosas tramas y avances: Grace ve a Paris y Carter besándose

belleza Él hace todo por Convencer a Paris para que vuelva con Zendy. Según la mujer, Forrester es la pareja perfecta para su hija y no debería dejar que se salga con la suya. El Doctor hará todo lo posible para empujar a su segunda hija a los brazos de Forrester y también intentará aliarse con Carter, quien le parece un gran partidario de Zende. Desafortunadamente, tendrá que cambiar de opinión cuando se dará cuenta de la verdad. Grace verá a Paris y Carter besarse Y comprenderá que su pequeña hija tiene en mente a otro hombre y por eso se distanció del sobrino de Eric. ¡Pero no por mucho!

