Morgan entra en pánico en el Rayo 1, el Matano avergonzado: “¿Todavía no?”

no corrupto morgan. El cantante volcánico, de hecho, bromeó la tarde de Rai 1, en un episodio vivir la vida Lunes de Pascua, hoy es 10 de abril. De hecho, Morgan estaba esperando el lanzamiento del primer episodio de su nuevo programa, que se transmite esta tarde en Rai 2 en el nuevo formato. Stramorgan. Pero ella no vino…

Y entonces Alberto MatanoÉl, el dueño, se mostró sorprendido y preocupado en un momento: “¿Ya llegó? ¿No? ¿Aún no? Así que Morgan está a punto de unirse a nosotros”, dijo el conductor, tomándose su tiempo ante la demora. Después de otros largos minutos de espera, aquí está: Morgan se revela junto Pino Strabiolilo que hizo que la pareja corriera StraMorgan.

El programa se emitirá durante cuatro capítulos, todos de forma consecutiva: del 10 al 13 de abril a las 23.05 horas. Morgan, en la oficina de registro marco castoldiHablando de su nueva aventura, explicó: “Escucharemos una actuación de música en vivo en su totalidad donde hay una orquesta juvenil del conservatorio y una banda de rock. son visitas guiadasEl protagonista de esta noche Domingo Modugno Conoce a Elvis”. Bueno, ya veremos.

