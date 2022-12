Michelle Hunziker la bomba atómica sobre la intimidad con Eros Ramazzotti: “Lo hice todo”

Nuevos detalles después de mucho tiempo sobre la vida de casados ​​de Michelle y Eros. Lo que sale es horrible

la historia entre michelle hunziker Y el Eros Ramazzotti Nos hizo soñar con la época en que, aún desconocida y muy joven, se casó con uno de los cantantes más famosos de Italia. 14 años entre ellos. Es 1995 cuando comienza su amor, y culmina al año siguiente de dar a luz Aurora Y sellado en matrimonio en 1998.

Muchos recuerdan aquel famoso clip lo mejor Es solo una maravillosa devoción de amor a su jovencísima novia. Eros, que también aparece en el video. Sin embargo, desafortunadamente, no todos los cuentos de hadas tienen un final feliz y después de 7 años de amor, los dos se separaron en 2002 y se divorciaron en 2009.

Michelle y Eros: Nuevo amor

Ambos se casaron más tarde. michelle Con Tommaso Trussardi, En 2014 después de 3 años de compromiso. De este matrimonio, que terminó este año, nací yo Celestial Y el Sol. también Eros No tan afortunado en 2009 sabe Marica Pellegrinelli Y se casó con ella en 2014, ella dio a luz Rafaela María Y el gabriel tulioPero en 2019 se divorciaron.

Sin embargo, el primer amor nunca se olvida y muchos todavía hoy se preguntan por él. michelle de su primer matrimonio. Quizás no todos recordarán que Suiza era pobre en ese momento. víctima de culto quien la robó y la alejó de sus sentimientos más queridos, como ella no tuvo el coraje de admitirlo hasta más adelante en su libro. Una vida aparentemente perfecta.

cuento michelle En esos cinco años oscuros fue impresionante, y luego volvió al tema en algunas entrevistas donde dijo: “La secta filtró las llamadaskisa: Mi mamá siempre me ha desaprobado. Tuve que lidiar con mi culpa. Estaba trabajando mucho en ese momento, tenía mi teléfono a mano y cuando recibí los mensajes, los borraron. Mi madre me impactó, pensando en el dolor de una madre que no había visto a su hija durante tantos años. Trató de ir detrás del escenario para saludar. Pero la echaron. voy a morir me convencieron de eso Si dejo la secta, moriré. Me chantajearon: me dijeron que moriría mientras dormía por la noche.

Detalles sobre la vida con Eros

Lo notable de esto es que es precisamente por esta configuraciónMichelle y Eros se separan. El explica: Clelia, Señora Santa, te cautivó por su belleza y pureza, siempre perfumada con una sonrisa enloquecedora. Pero sus demandas más urgente especialmente sobre la pureza; De hecho, los seguidores deben respetar la regla de higiene no solo a través de la higiene personal, sino también evitando las relaciones íntimas y manteniéndose alejado de las personas con energías negativas: “he hecho todoMe sometí a todo pensando que era una mejor persona, pero en realidad me estaba privando de todo”.

El motivo del divorcio. En la práctica de 23 a 27 años michelle no tiene ninguna relacion intima Abstinencia que inevitablemente afecta el matrimonio: “Me dijeron que Mi esposo fue negativo conmigo.Pero yo lo amaba mucho. Esta duplicidad me mató. Mientras tanto, estaba haciendo zellige y tuve que reírme en el escenario. Cuando Eros me dio a elegir entre “Yo o Ellos”, los elegí a ellos. Todo sucedió allí”.