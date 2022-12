Horóscopo de hoy 23 de diciembre de 2022 para todos los signos según Barbanegra

Horóscopo de hoy 23 de diciembre de 2022: Esto es lo que predijo Barbanegra y cómo las posiciones y movimientos de los cuerpos celestes en relación con la Tierra afectarán a todos los signos.

Aries. 21/3 – 20/4

Las relaciones hostiles entre la Luna y Júpiter no te permiten confiar demasiado en la suerte. ¡Pero por supuesto que lo necesitas! Solo cuéntale los secretos íntimos a un verdadero amigo y estarás seguro de que no los derramará.

toro. 21/4 – 20/5

Queda muy poco tiempo para los preparativos navideños, pero la Luna en el práctico Capricornio te da la oportunidad de una perfecta organización. Un regalo para envolver y algunas tarjetas de felicitación finales para escribir: siempre es agradable recibir.

mellizos. 21/5 – 21/6

No te preocupes por la ansiedad prevacacional. Puedes hacer lo que necesites sin demasiadas preocupaciones, y las cosas terminarán mejor. Desafortunadamente, tendrás que pasar algunas horas con una persona con exceso de trabajo: ¡ten paciencia, ya casi es Navidad!

cáncer. 22/6 – 22/7

Puede tomar el doble de tiempo completar la tarea debido a la oposición de la Luna. Claro, no es tu culpa, pero… necesitas tranquilidad en lugar de correr de izquierda a derecha en los centros comerciales.

León. 23/7 – 23/8

Involucra a toda la familia en los preparativos finales a realizar antes de Navidad, si los compromisos laborales no te permiten darte mucha energía. Quieres que todo esté perfecto cuando lleguen los invitados. Pero lo que importa es que estamos juntos.

Bakr. 24/8 – 22/9

La velocidad con la que abordes la organización del día te hará ganar preciosos minutos que puedes dedicar a lo que amas. Trine of the Moon es perfecto para distraerte y divertirte. Pero el deber primero, el placer después.

Escala de peso. 23/9 – 22/10

Con el cuadrado lunar remando contra él, tu sentido práctico no está en su mejor momento y probablemente te sientas un poco agotado. Tareas a delegar en otra persona. No hay necesidad de levantar la voz. Tendrás éxito en tu labor persuasiva, si utilizas el tacto y el saber hacer.

El Escorpion. 23/10 – 22/11

Con la Luna en aliado de Capricornio, ¡no te encontrarás escalando tus propias altas montañas, reales o imaginarias! Lo que decidas hacer hoy, hazlo solo en compañía de las personas que amas.

Sagitario. 23/11 – 21/12

Crea tu puzzle perfecto, en el que todos los elementos deben encajar a la perfección salvo tal vez salvar algunos pequeños bordes. Dispuesto a echar una mano si un colega pide ayuda. ¡No querrás regalarlo justo antes de Navidad!

Capricornio. 22/12 – 20/1

La conjunción del Sol con la Luna, una vez que llega a tu casa, puede darte la sensación de no poder lograr la armonía deseada. Evite el esfuerzo físico excesivo, si no está entrenado y no ha calentado lo suficiente.

Acuario. 21/1 – 19/2

Tome algunas decisiones por su cuenta. Bueno, pero así la responsabilidad también recaerá enteramente sobre tus hombros. ¿Listo para asumir la carga? Un momento estresante, quizás un poco para todos debido a los últimos regalos y preparativos para las fiestas.

Pescado. 20/2 – 20/3

Con un sextil lunar, tendrá un pequeño destello de genio de último minuto y evitará tener que comenzar una tarea abrumadora nuevamente. Un poco de respeto y amor por ti mismo también, incluso si dar a los demás es ciertamente divertido.

