Zelensky está en problemas, Disney se volvió loco y los pederastas: Entonces, hoy…

– No sé por qué en la prensa. el dalái lama Disfrute de mucha reverencia y aprecio. Lo cierto es que si cualquier líder religioso occidental, como el Papa o el patriarca Kirill, besara a un niño en la boca y le dijera “chúpame la lengua”, la primera palabra que me vendría a la cabeza sería una sola: pedofilia. . En lugar del Dalai Lama simplemente “deslizarse”. Su Majestad.

– en Berlusconi Hay un cauto optimismo y así lo dicen las publicaciones oficiales de San Rafael. Circula en Internet la noticia más insólita que esta vez ha causado indignación Zangrillo. Profesor señalando mensajero, Habló de noticias falsas y “tonterías”. Un término técnico que explica a los colegas de Via Solferino que no, Cav no intentó levantarse de la cama.

– Zelenski Parece que está en problemas. Aparte de la autenticidad de Pesaj y Kaf, no prestamos mucha atención a la filtración en la que estaban implicados la OTAN y los servicios de inteligencia estadounidenses. Ahora, todo podría ser un farol: algo ingeniosamente construido para convencer a Moscú de que Kiev está en tan mal estado que les hace subestimar un contraataque. Pero si lo que está escrito allí es cierto, entonces las defensas antiaéreas de Ucrania se están agotando. Lo único seguro es que si no puedes apartar los helicópteros y aviones, estás en un gran problema. La superioridad en el cielo dificultaría el mantenimiento de las posiciones existentes, y mucho menos recuperar Crimea.

– parece ser la nueva acción en vivo de Disney Las canciones serán revisadas en honor a la corrección política, el MeToo y la ideología de los vigilantes. “Kiss It”, una de las canciones más hermosas de la caricatura de Disney, fue censurada porque sería una invitación para que el príncipe se besara. ariel sin su permiso. Primero: es el primer paso. Segundo: Se quedó en silencio y sus grandes ojos dijeron: “Limón, idiota”. Tercero: Era una situación romántica y el beso iba con todo. Explícanos qué debemos hacer los chicos: ¿poner nuestros labios a unos centímetros de nuestra amada y pedirle que firme la política de privacidad antes de proceder?

– Fui a almorzar georgianos “Huerta y Cocina”, para ser exactos, A.S. Villa Silvael casa de Campo Atendido por niños donde podrá disfrutar de la presencia del famoso chef. Bueno: pensarás que es una estafadora pero no es cierto (pagué). Excepto que estoy aquí para escribir esta columna indigna después de haberme atiborrado de un sinfín de aperitivos de todo tipo, papa pomodoro, manteca y vísceras, ñoquis con sagrantino, lasaña con salsa de carne a la antigua (¿qué quieres decir? duno), cordero, guinea aves y postres, y paso por la lentitud habitual de una cena satisfecha. Brevemente. Hice una prueba. era Sabroso. Y lo recomiendo

– yo Padua Concesión de un premio de 100 euros a estudiantes con un promedio de 9. La Red de Estudiantes, es decir, la Juventud Comunista, protesta y afirma que es una “dinámica tóxica”. Traductor: El mérito, que es la regla básica de toda sociedad trabajadora, será una “dinámica tóxica”. Por supuesto: les enseñan a los niños que sobresalir o apestar son básicamente lo mismo, que no se debe recompensar a los que trabajan duro, que pasar el rato está bien, y luego veremos cómo reaccionan una vez que ingresen al mundo tóxico del trabajo. . Felicidades.

– 1900 inmigrantes en Lampedusa. 1200 en barcos. Estimada Giorgia Meloni, El problema aquí es muy grande. Puede permanecer en secreto por un tiempo, pero luego paga un alto precio en términos electorales. ¿Qué haces?