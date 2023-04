Amigos, terrible lesión de la bailarina: la procesión se detuvo repentinamente

En la escuela de Amici de María de Felipe, una de las bailarinas resultó herida y ya no pudo bailar. Qué pasó.

a amigos a maria devilipi Cantantes y bailarines se turnan para ganar el codiciado primer premio que ofrece mucha visibilidad, aunque la participación en el programa por sí sola brinda el potencial para llamar la atención.

La etapa final, la tarde tan esperada, comenzó hace unas semanas y se ha eliminado mucho: Samu, NDG, Megan Ria, Piccolo G y Gianmarco Petrelli Y en la última fecha, Alessio Cavalier.

La tensión entre los chicos se dispara, y la emoción de aparecer en horario de máxima audiencia frente a miles, si no millones de espectadores, puede jugar el truco.

Y la mayoría de las veces son los bailarines los que pagan el precio, quienes si no están completamente enfocados corren el riesgo de lastimarse por una caída, esguince o agarre incorrecto. Juega su carrera si la lesión resulta ser demasiado grave.

sentimientos

Las emociones en el apogeo del tiempo no son solo las de los niños, quienes con sus actuaciones calientan al público y lo regalan. momentos inolvidables. En el escenario de la tarde, incluso los maestros tienen la oportunidad de interpretar “Guantes”. Y para dar un momento de gran emoción estuvo la actuación del prof Raymond Todaróquien realizó un baile con la melodía de Touch la noche a surgir.

Tras su actuación, el bailarín quiso expresar su alegría en las redes sociales, donde agradeció y escribió: “Una de esas noches que nunca olvidarás. Gracias a @arisamusic fue un honor bailar al ritmo de esta maravillosa canción y tu voz en vivo me pone la piel de gallina. Gracias a mi mitad @francescatocca después de tantos años tuvimos unos cuantos horas de sala de ensayo como es debido y fue una emoción indescriptible compartir el escenario de @amiciufficiale con ustedes, gracias a todos por el cariño que me demuestran cada día”.

Amigo: lesión de bailarina

Y solo la amada esposa todoro, bailarín francisco toque, ha estado en el centro de un enigma en las últimas semanas. La mujer no actuaba, no bailaba, e inmediatamente su voz se volvió insistente. El embarazo. De hecho, parece que la mujer no bailaba por una infección quien no estaba permitido.

Es una fractura de pie que data de octubre pasado y requiere una larga rehabilitación. dueña maria devilipi Apreció a la bailarina al final del conmovedor show: “Quería decirte públicamente que estoy feliz de verte bailar de nuevo. Siempre eres tan bueno. Estoy muy feliz”.