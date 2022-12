Tu horóscopo de hoy domingo 4 de diciembre de 2022 para todos los signos del zodiaco

Horóscopo de Artemisa de hoy domingo 4 de diciembre de 2022 para todos los signos del zodiaco.

El horóscopo de Artemisa augura hoy mucho éxito para quienes realizan trabajo intelectual. Pero las estrellas prometen una mayor actividad intelectual y una mayor eficiencia para todos los signos del zodíaco. Es una buena idea memorizar o anotar todos los pensamientos que vienen a tu mente durante el día, pueden ser muy valiosos y útiles.

Horóscopo del 4 de diciembre para Aries

Siempre es necesario pensar en cómo cada una de tus acciones afectará la vida de las personas que te rodean; hoy esta sensibilidad será más importante que de costumbre, así que antes de hacer nada, calcula las posibles consecuencias.

Tauro 4 de diciembre

A pesar de que hoy tendrás mucha fuerza, no debes desperdiciarla: es recomendable hacer solo lo realmente necesario e importante, y el resultado superará todas tus expectativas.

Géminis 4 de diciembre

No es el mejor día para los cambios en la vida, por lo que las estrellas le aconsejan que se abstenga de tomar decisiones importantes en la vida; es probable que resulten equivocadas y lo lleven en una dirección no deseada.

Horóscopo del 4 de diciembre para Cáncer

La inseguridad es tu estado preferido, y no tiene sentido combatirla, pero por qué no aprovecharla hoy: no podrás decidir si tomar una decisión o no. No te desesperes, estás renunciando a algo que quizás solo te cause problemas.

León 4 de diciembre

Habiendo asumido las tareas del hogar con entusiasmo, trate de no cansarse: a pesar del comprensible deseo de dejar su hogar en perfectas condiciones, recuerde que necesita descansar.

Virgo el 4 de diciembre

Las personas que te rodean hoy son muy amigables, por lo que, a menos que seas tú quien cause una pelea, será un día muy tranquilo. Trate de controlar su irritación.

horoscopo libra 4 de diciembre

El día de hoy creará condiciones favorables para preparar un proyecto que pueda implementarse mañana: todavía hay tiempo para identificar los errores. Estás en el camino correcto.

Escorpio 4 de diciembre

Es el momento adecuado para construir una relación con un ser querido que recientemente ha sufrido debido a la falta de comprensión de su parte: presten más atención el uno al otro y todo saldrá bien.

Sagitario 4 de diciembre

Analice sus actividades profesionales; lo más probable es que utilice solo una pequeña parte de las oportunidades disponibles para usted; piense en cómo solucionar la situación. Pronto comenzarás a ver los resultados que esperas

Capricornio el 4 de diciembre

No debe ocuparse de todo a la vez, incluso si solo se trata de tareas domésticas: en este caso, algo (lavar, limpiar o cocinar) ciertamente debe sacrificarse. no te canses

Acuario 4 de diciembre

La gran energía que se renueva a tu servicio pronto te ayudará a solucionar un grave problema profesional, así que no desperdicies tus fuerzas en actividades secundarias, sino que las acumules.

Piscis el 4 de diciembre

Es posible, e incluso necesario, viajar, y esto es especialmente cierto para los compromisos laborales: a partir de hoy, puedes comenzar la actividad que has estado esperando durante la semana.

