¿Quién puso a Papá Noel? Próxima película de Sky: argumento y reparto

Llega la primera TV en Sky ¿Quién puso a Papá Noel?, un cuento navideño moderno y alegre con Alessandro Siani. La película también tendrá como coprotagonistas a Cristian De Sica, Angela Finocchiaro y Delita Lotta y es uno de los títulos que pertenecen a esta reseña navideña de Sky Cinema.

Desde el pasado 1 de diciembre hasta el sábado 31 de diciembre de Grupo Sky Cine Convertirse en cielo cine navidad. Y entre los títulos del canal, íntegramente dedicado a la Navidad, llegará ¿Quién puso a Papá Noel?una película de la que vale la pena reírse gracias a su divertidísimo reparto, encabezado por Alessandro Ciani, que también codirige.

Además de él, también hay un gran equipo que incluye al mencionado cristian de sicaY el Delita Lotta Y el Ángela Fenucciaro. La película está producida por Bartlebyfilm e Indiana con Vision Distribution, en asociación con BUONALUNA. ¿Quién puso a Papá Noel? el llegara el lunes 5 de diciembre en 21.15 sobre mí cielo cine uno Y el Cielo Cine 4K (Y a las 21.45 también cielo cine navidad), fluyendo Corrientemente Y está disponible bajo demanda, incluso en calidad 4K.

¿Quién puso a Papá Noel?sinopsis de la película que llega a Sky Cinema Christmas

Wonderfast, la empresa de entrega en línea más poderosa del mundo, domina el mercado durante todo el año, excepto en Navidad. Para sacar a Santa Claus del negocio, contratan al líder de los elfos y lo convencen de infiltrarse en su fábrica con un nuevo gerente: Jenny Catalano, conocido como el “Rey de los paquetes”. De hecho, los paquetes en cuestión no son regalos de Navidad sino los infames “paquetes”. Jenny es, de hecho, una estafadora vulgar que vive de su ingenio, ayudada por Checco, un pilluelo de la calle de 8 años. La llegada de la pareja al Polo Norte desencadenará una serie de problemas pero al final, gracias a la improbable contaminación cruzada que surge entre Jenny Y el Papá Noel Y ayuda inesperada para agitadoLos magia navideña Ella podrá ganar.

Otras direcciones acceden al canal temático

Y del jueves 1 al sábado 31 de diciembre vuelve Sky Cinema Christmas, el canal dedicado a las películas navideñas y los títulos favoritos para ver con toda la familia. Ahora en su duodécima edición, tendrá Más de 50 títulos. Entre estas también están las primeras visiones. ¿Quién puso a Papá Noel?Y el cuento de navidad navidad (el 6 de diciembre a las 21.15) e 7 mujeres y un misterio (Domingo 11 de diciembre a las 21.15 en Sky Cinema Uno y 21.45 en Sky Cinema Christmas).

Respira el espíritu festivo cuentos clasicos de navidad Ej: Una película basada en la novela de Francis H. Burnett pequeño señor con Rick Schroeder y Alec Guinness; Cine fantástico de culto gremlinsDirigida por Joe Dante y producida por Steven Spielberg; comedia SOS fantasmas En él, Bill Murray es un productor de televisión satírico que es visitado por tres fantasmas, al igual que en “A Christmas Carol”; no hay escapatoria blanca Navidad con Bing Crosby; Y la obra inmortal de Frank Capra La vida es bella con James Stewart.

¿Qué otros títulos llegarán a Sky Cinema Christmas a continuación? ¿Quién puso a Papá Noel?

Ambiente navideño no falta Las películas ya son indispensables durante las vacacionesEmpezar con romance Serendipity – Cuando el amor es magia Con Kate Beckinsale y John Cusack. todavía: Dickens – El hombre que inventó la Navidad junto a Dan Stevens como un escritor inglés que dio vida al clásico literario “A Christmas Carol”; La adorable historia real de un perro y su dueño, interpretada por Richard Gere, Hachiko – tu mejor amigo; El cielo Comedia navideña original número uno de navidad con Freida Pinto e Iwan Rheon; Y el De repente navidad Con Diane Keaton y John Goodman.

La alegría festiva encuentra su clímax comedia italiana Como comedias taquilleras Banda de Papá Noel Atentamente, Aldo, Giovanni y Giacomo E. primer cumpleaños con Ficarra y Bacon; Películas navideñas producidas por Sky navidad para dos Con Enrico Brignano y Alessandro Gassmann e Navidad con lazos con Alessandro Gassman y Silvio Orlando; Éxito de la comedia de fantasía Befana viene de noche Con Paola Cortellesi, Stefano Fresi y precuela La bruja viene en la segunda noche – los orígenes Con Monica Bellucci, Fabio De Luigi y Zoe Massenti.

Hecho en EE.UU

con respecto a Comedia “Made in USA” Es reportar: desatado La fiesta antes de las vacaciones Con Jason Bateman, Jennifer Aniston y TJ Miller; Secuela de Navidad salvaje Malas madres 2: Más malas madres con Mila Kunis y Susan Sarandon; Comedia chispeante con Ben Affleck y James Gandolfini Navidad en alquiler; Y el escapada navideña Con Tim Allen, Jamie Lee Curtis y Dan Aykroyd. Finalmente, está la animación. calibre expreso Polar Por Robert Zemeckis; La colosal aventura de DreamWorks Rise of the Guardians.