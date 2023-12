Desde el neumático hacia abajo, así cambia la aerodinámica

Días cruciales para las simulaciones El propio director del equipo nos contará qué ha cambiado en los próximos días. Mientras tanto, diciembre es un período caluroso al menos desde el punto de vista de encontrar el último decil de desempeño teórico, que es el más complicado de encontrar. Las simulaciones no cesan, pero una cosa está cada vez más clara: con estos asientos individuales, la pista puede revelar sorpresas negativas. Todos los equipos están progresando durante el invierno y la estabilidad organizativa reduce ligeramente los márgenes de beneficio teóricos. Sin embargo, hay mucho que aprender sobre estos coches. Comprensión que genera las ideas correctas. Todo esto es relativo comparado con lo mucho que puede mostrar. Toro rojo Desde febrero. Verstappen ha ganado 19 de 22 carreras, algunas fácilmente, otras más, y con las mismas reglas y los mismos neumáticos, la tentación de dar por sentado un dominio prolongado es alta.

Una ruptura clara con el pasado pero Ferrari y Mercedes Tienen margen para ponerse al día en términos de diseño de automóviles. Los cambios no fueron posibles con los coches de 2023 debido al límite de tiempo del túnel y al límite de costes. No es de extrañar que durante estos meses de persecución, Maranello y Brackley se vieran obligados a rendirse ante la evidencia y cortar su conexión con el pasado. Es necesario repensar algunas partes del chasis para aprovechar los conceptos tomados del RB19, aunque no se puede eliminar sin más un cierto porcentaje de piezas antiguas. “Red Bull no es imposible de alcanzar, al menos eso creemos. Pero después de recopilar muchas pruebas (en la pista, editor) no podemos cometer más errores en las elecciones. “Confiamos en que podemos volver a luchar”, nos dijeron fuentes de Mercedes. READ Kane, expulsado a los 40 segundos: Así pasó en Roma y Juventus

Lección 2023 Ferrari empezó 2023 con objetivos de rendimiento demasiado ambiciosos. allá SF-23 Era un coche de dos caras y los pilotos luchaban primero con el coche y luego con sus oponentes, lo que a menudo terminaba en traición. Al cabo de unas semanas surgió una verdad incómoda: el coche no tenía mucho margen de mejora, es decir, era “limitado”. El SF-23 nunca fue consistente de una curva a otra, lo que también limitó las opciones de configuración y dejó el eje delantero mal protegido. En este período, Vasseur confió a Enrico Cardele una clara responsabilidad en las elecciones artísticas y dio una mayor visibilidad al público. No es casualidad que el arquitecto toscano hable más que en el pasado. “Para nosotros está bastante claro lo que hicimos mal. “Sabemos cuáles son nuestros puntos débiles y ahora es cuestión de revisar las características de la máquina para conseguir nuestros objetivos”, explicó.

“cruzar las líneas” El rojo ha acortado un poco la distancia con Toro rojo Durante la temporada después de comprender el motivo de la falta de rendimiento, pero esto no puede ser suficiente. “El 676 no puede ser una evolución. Será un coche diferente, eso seguro. “Los límites de Ferrari se han superado este año”, dijo Cardell en la ceremonia de los Cascos de Oro. ¿Qué indica el director técnico? En 2022, el F1-75 ha sido una fuente de buenas ideas. Los famosos canales laterales tenían una función importante a la hora de proteger el eje trasero de las turbulencias. El mayor problema fue la falta de estabilidad en el manejo y distancia al suelo, lo que llevó a limitaciones en términos de eficiencia en las curvas a alta velocidad. Por lo tanto, el trabajo en el SF-23 se centró en encontrar un método de carga más eficiente, pero de forma equivocada, que no resolvió el problema básico. El coche tenía una alta susceptibilidad a rebotes perjudiciales a pesar de tener un mapa aerodinámico en perfecto estado. READ Sensi envía a los nerazzurri a cuartos de final en la prórroga